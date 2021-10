Femicidio en Sarmiento: doloroso último adiós a Brenda Flores

domingo, 24 de octubre de 2021 10:46

Son horas de intenso dolor para los familiares y el entorno más cercano de Brenda Flores, la joven mamá de 3 nenas que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su expareja Marcelo Vilchez, quien tras ello se quitó la vida. El femicidio conmocionó a Sarmiento, departamento que vive el duelo que tendrá una fuerte etapa este domingo.

Desde este sábado por la tarde, se realizó el velatorio de los restos de Brenda en las salas de la localidad de Los Berros. Sus hermanos y papá fueron acompañados por la comunidad que no ha cesado en demostrarles su apoyo y consternación. Por otra parte, la Dirección de Niñez intervino en la contención de las tres hijas de la joven que están con familiares maternos, elegidos por el organismo en base a los parámetros de sus abordajes en los que se busca garantizar un entorno afectivo seguro y confiable.

Uno de sus hermanos, Maximiliano, compartió en Facebook horas después de conocida la tragedia: "Un dolor tan grande que tengo hermana. Te amo, te prometo que cuidaré de tus tres hijas que te aman. Vuela alto, Pechu. Te amo hermana, jamás me olvidare de vos. Te amoooo, te amooo por siempre Brenda. Descansa en paz, hermana. No tengo palabras, un dolor que no puedo sopartarlo. Te amoooo".

Las amigas de Brenda se mostraron profundamente quebradas por el crimen en sus redes sociales y un instituto al que asistía destacó que estaba a punto de alcanzar un nuevo logro: recibir su certificación como Depiladora, una herramienta más para ella que buscaba superarse por y para sus hijas.

Brenda iba a tener un gran motivo para celebrar. Así lo destacaron en las redes sociales.

El sepelio de Brenda estaba estipulado aproximadamente para las 10 de la mañana de este domingo, en el cementerio de Los Berros.