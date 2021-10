Chimbas: Adolescente salió del colegio y sufrió un violento asalto por su celular

viernes, 22 de octubre de 2021 17:07

Este jueves en la tarde, cerca de las 18:30 horas, un importante revuelo se vivió en una zona de Chimbas, cuando una adolescente que volvía del colegio fue abordada por un ladrón que le robó el celular.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Salta y Teresa de Calcuta, donde la chica de 14 años se dirigía a su casa y un hombre mayor de edad, identificado posteriormente con el apellido Zalazar, la abrazó por la espalda y la tiró al suelo. Una vez en el piso buscó entre sus prendas un celular, quitándole el aparato, el cual lo llevaba oculto la víctima debajo de la chaqueta del colegio.

Sin embargo, el asalto no terminó allí ya que el accionar del malviviente fue advertido por personal policial a bordo del móvil comunal de Chimbas, quienes de inmediato intentaron impedir el robo. Zalazar, en ese momento, huyó por calle Teresa de Calcuta, hacia el cardinal este, para luego devolverse por la misma calle hacia el cardinal oeste. En esa ocasión, un motociclista que no fue identificado intentó impactar a Zalazar para lograr detener su huida pero no lo logró.

El maviviente le entregó el celular a la víctima, y continuó corriendo mientras seguía siendo perseguido por el móvil policial, siendo alcanzado a una cuadra del lugar del hecho. Posteriormente, fue trasladado a sede de Comisaría 26 y la víctima a centro Cavig, a fin de constatarse lesiones en su cuerpo y recepcionar denuncia de su madre.

Este viernes, el detenido fue condenado mediante juicio abreviado, a la pena de 10 meses de prisión de cumplimiento Condicional. Además, pesa sobre él la prohibición de acercamiento con la víctima, a una distancia no menor de 200 metros.