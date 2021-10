Profesor investigado por presunto abuso: los menores darán su testimonio esta semana

miércoles, 20 de octubre de 2021 09:46

Este lunes se desarrolló la audiencia de formalización de la detención contra el profesor de Catequesis detenido por presunto abuso sexual. Sobre él caen 5 denuncias (por presuntos hechos contra 4 nenas y 1 nene) y el juez de Garantías, Federico Rodríguez dispuso que pase los próximos 5 meses en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación judicial.

Sandra Leveque, abogada defensora del detenido destacó hoy en radio Colón que esta semana los menores darán su testimonio en ANIVI y están atentos a lo que surja de esa instancia.

Acerca de la situación de su defendido, "me manifiesta es que las clases que daba duraban una hora a la semana, por lo tanto el contacto con los menores era disperso. Y como medidas de prueba vamos a aportar las asistencias de los menores y las asistencias de Guillén. Por otra parte, me expresa que esto se esclarecerá a favor de su inocencia en el sentido que en uno de los colegios hay cámaras y que al no ser el docente titular del aula, sino de una materia especial, en ningún momento puede acompañarlos ni trasladarse con los menores fuera del aula. Esto es en referencia a las denuncias que manifiestan que acompañaba a los chicos al baño y eso no ha sido así ya que eso está a cargo del docente titular".

Leveque destacó que en el marco de la investigación se lograron dos informes médicos "en los que se constató que los menores no tienen lesiones compatibles con acceso carnal. hay una denuncia, la más grave que tiene esa calificación y eso quedaría desvirtuado a la postre. Pero lo que más nos interesa es el testimonio de los menores que se tomarán este jueves y el viernes; es uno de los elementos de convicción más importantes para el Ministerio Público Fiscal como para la defensa".

Sobre la prisión preventiva, "vamos a impugnarla ya que no existe ningún tipo de fundamento que acredite un supuesto riesgo procesal. Cuenta con arraigo, tiene un informe vecinal favorable y no tiene antecedentes penales", sostuvo la abogada.. El imputado cumple los 14 días de detención en comisaría, por protocolo COVID, y en ese transcurso se espera conocer qué define el tribunal de impugnación.