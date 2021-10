Crimen en Villa del Sur: hicieron una inspección ocular y determinaron la mecánica del hecho

jueves, 14 de octubre de 2021 09:55

Este miércoles, personal de Fisalía y las partes actuantes llegaron hasta el interior de Villa del Sur y realizaron una inspección ocular, en el marco de la investigación por la muerte de Matías Emiliano Maurín (26), en medio de una gresca, hecho por el que está detenido Nahuel Sosa, como principal sospechoso, su hermana Brisa Guardia Sosa y otras cuatro personas.

El fiscal Adrián Riveros, señaló tras la intervención, que llegaron a la zona para buscar indicios que permitieran reconstruir la mecánica del hecho, objetivo que quedó logrado con la determinación "del lugar desde donde disparó uno de los imputados y que le quitó la vida a la víctima”.

En este caso, aclaró que uno de los testigos que declaró bajo el programa de protección, "señaló que el disparo había hecho desde el techo, y es también lo que corrobora lo señalado por Forense. La calificación ha sido de homicidio doblemente agravado, tanto por la participación de dos o más personas y por la participación de un arma de fuego; en cuanto a la pena puede ser la máxima que se prevé que en este caso sería perpetua", indicó el Fiscal en diálogo con Estación Claridad.

"Todavía estamos en plena investigación (...) pero no descartamos que pueda llegar a haber la participación de otra persona, no en el grado de autor sino en el grado de encubrimiento, puede haber facilitado la huida por parte de Nahuel Sosa. Todavía no descartamos la posibilidad de seguir investigando y la posibilidad de buscar a esa persona que colaboró para que Sosa lograra la fuga", aclaró.

Anteriormente a este último procedimiento, se había confirmado que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima pertenece al arma secuestrada en la casa de Nahuel Sosa. "Son pruebas periciales que hacen a la utilización del alma. Se ha extraído del cuerpo de la víctima un proyectil calibre 22, se ha cotejado por el equipo forense, con las armas que fueron secuestradas al momento del hecho, y corresponde; el proyectil salió del arma calibre 22. El arma ha sido secuestrada en el domicilio de Sosa", afirmó el Fiscal Adrián Riveros, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, explicó que "todo nos conduce a la hipótesis de que fue utilizada por él. Ahora estamos esperando otras declaraciones, hay algunas personas que podrían declarar, y estamos evaluando si van a ser testigos encubiertos o testigos protegidos. Y también estamos esperando otras pericias de la gente del cuerpo Forense".