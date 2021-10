Tragedia de la Circunvalación: esperan este mes una respuesta a la apelación del acuerdo

miércoles, 13 de octubre de 2021 07:59

A una semana de la muerte de Natalia Acosta (46) en avenida de Circunvalación, el abogado que representa a la familia de la mujer presentó en Tribunales la apelación a la condena dictada por la justicia. Es que al conductor de apellido Sánchez que embistió la moto en la que iba la docente junto a su pareja le dieron una condena en suspenso por 3 años e inhabilitación para manejar por 5 años.

"Una vez presentada la apelación, aguardamos que se puede rever el acuerdo al que se llegó y se tomen en cuenta los agravantes como la falta de carnet y la conducta temeraria para conducir, ya que lo hacía a importante velocidad", destacó el abogado querellante, César Oro a Diario La Provincia SJ.

Destacó que "se está corriendo traslado a las partes y tras ello, se ha a ir a un sorteo para fijar la audiencia. Estamos confiados en que se va a realizar este mes, después del 20". Y aguarda que "el juez considere revisar el acuerdo y generar uno nuevo. De lo contrario, seguimos teniendo la vía del juicio oral, aunque los plazos sean otros, mucho más largos. Se perdió la vida de Natalia en circunstancias, insisto, marcadas por agravantes que no fueron considerados".

La semana pasada, Andrés Belli, hijo mayor de Natalia, expresó a Diario La Provincia SJ que "nuestra parte no fue escuchada por la justicia. Somos la voz de mi mamá, que ya no está y no quería morir. En honor a ella, que era una gran luchadora, vamos a pedir justicia. Insistiremos para que las leyes cambien y contemplen a las víctimas de los siniestros viales".

Agregó, muy sentido, que "con las marchas vamos a visibilizar nuestro pedido; que la gente nos apoye y no olvide lo que pasó. Es increíble que no hayan tenido en consideración agravantes como la falta de carnet de conducir y de la RTO. El hombre no tenía seguro. Mató a mi mamá y está libre".

Los seres queridos de Natalia son acompañados por la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza". Su referente Guillermo Chirino destacó a este diario que "nos encontramos con procesos judiciales en los que la resolución se da cuando la familia ni siquiera pudo buscar un abogado. Las leyes necesitan contemplar a las contrapartes; a los perjudicados con algo tan grave como la muerte de un pariente e insistiremos en que hay que modificar las penas para que sean de cumplimiento efectivo".