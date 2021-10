Fin de semana XL en San Juan: en 4 días hubo 659 personas aprehendidas

martes, 12 de octubre de 2021 12:59

Un fin de semana intenso con el 100% de la ocupación hotelera y con la policía trabajando de manera intensa en las calles de San Juan. Así fueron estos 4 días en la provincia y que dejó como saldo 659 personas aprehendidas en diferentes hechos.

El comisario Abel Hernández, subsecretario de Seguridad de la provincia, indicó que no se registraron clausuras de locales gastronómicos ni bailables por haber superación en la cantidad de asistentes ni violación del aforo pero sí muchas personas que cometieron contravencionales.

"Durante esos días hubo 43 vehículos retenidos y 31 de esos fue por grado etílico. También se labraron por incidentes en la vía pública 452 expedientes y hubo 659 personas aprehendidas", explicó el subsecretario a Diario La Provincia SJ.

De acuerdo a lo informado, "hay hechos aislados" que se registraron y ameritaron la intervención de la policía pero no se registró un aumento de los hechos delictivos. "Se ha mantenido el nivel de hechos delictivos pero sí se observó que varios fueron cometidos en inmuebles desocupados porque no estaban sus moradores. Por eso reforzamos los recorridos y patrulleros en los barrios porque los ladrones buscan entrar por donde no se los ve", señaló.

Con respecto a los que cometieron infracciones al volante, la mayoría son jóvenes de 17 a 35 años de edad. Y los siniestros fueron por conducir bajo efecto de los estupefacientes o con el celular en la mano.

"Si bien hubo una fallecido en Caucete, no hemos tenido más de ese hecho mortal. Hubo los choques de todos los días. Tenemos alrededor de 20 colisiones por día y eso se dio más o menos así este fin de semana largo. Lamentablemente estuvo ese muerto y luego choques contra el tendido eléctrico", finalizó.