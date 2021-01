Advierten que no disminuyen los casos de sanjuaninos que se van de sus casas y deben ser buscados

sábado, 9 de enero de 2021 09:00

Una pelea con los padres, malos momentos con una pareja o circunstancias adversas de la vida, muchas veces son las causas por las que adolescentes y jóvenes deciden irse de sus casas y no volver. Sin embargo, personas mayores también llevan a cabo esta decisión, convirtiéndose así en un objetivo de búsqueda y hallazgo para la Policía.

En San Juan, la desaparición de personas es una constante que se mantiene y no cesa. Así lo aseguran desde la Dirección de Coordinación Judicial D-5, quienes casi a diario reciben denuncias de personas por algún miembro de la familia que desapareció y a partir de un procedimiento inmediato, efectivos "no descansan" hasta encontrarlos.

"El tema de la desaparición de personas es permanente, sobre todo en los jóvenes aunque hemos tenido gente grande que se ha ido. No son casos que se incrementen a fin de año sino que se sostiene. Hay gente que está acostumbrada a irse y cuando pasan dos o tres días (sus familiares) ahí hacen la denuncia, otros lo hacen con el sólo paso de unas pocas horas", advirtió Carlos Avella, jefe del D-5, a Diario La Provincia SJ.

Según los registros, generalmente las personas buscadas son halladas en casas de amigos, familiares o con alguien en donde se mantienen en buen estado de salud. Si bien hay excepciones, lograr ese resultado significa para la Policía no parar y un trabajo incesante de movilidad y recorridas por varios sitios.

"Hay patrullas que salen y no paran hasta encontrarlos, hasta el momento, en lo que llevamos del año, todos han sido hallados, no tenemos a nadie que esté desaparecido, que no hayamos podido encontrar. Es relativo y circunstancial, casi todos los días tenemos a alguien que se va de la casa. Muchas veces ha pasado que se van, no vuelven, sus familiares hacen la denuncia y resulta que están detenidos o internados en algún hospital", detalló el comisario.

Más allá de las apariciones y hallazgos, mientras las horas de búsqueda pasan la ansiedad y preocupación de los familiares aumentan y eso se ve reflejado en los procedimientos de búsqueda, cuando de manera particular deciden sumarse a los rastrillajes. "Si un joven se va y no deja ninguna carta, podemos entender que se peleó con los padres; eso significa designar patrullas con al menos dos efectivos en cada una que no descansan hasta encontrarlos", señaló.

Y agregó que "sin embargo, hay personas que se van y que dejan notas avisando que pueden llegar a atentar contra su propia vida, eso conlleva otro tipo de búsquedas, se puede convocar al Grupo GERAS, Canes y Policía Montada para realizar rastrillajes, pero en ninguno de los casos no se descansa hasta encontrarlos".