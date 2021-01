En el día de su cumpleaños, marcharon pidiendo justicia por Jorge Cortez

viernes, 8 de enero de 2021 16:50

Este jueves 7 de enero, Jorge Cortez hubiera cumplido 41 años de vida. Sin embargo en diciembre pasado terminó muriendo en un confuso hecho que ahora es investigado por la justicia. En este contexto, nuevamente se levantó un grito de justicia en su nombre.

La jornada fue por demás emotiva. La marcha comenzó en la Plaza Eva Perón y llegó hasta la Plaza Pedro, donde los familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos se unieron en un aplauso pidiendo que la causa no se pierda y pueda haber justicia. Y precisamente allí, unidos por las palmas el grito de justicia se convirtió en el tradicional canto del feliz cumpleaños.

"En la despedida de lo que fue la marcha una señora se animó a cantarle el cumpleaños. Fue un momento difícil pero una linda manera de recordarlo", contó su primo a Diario La Provincia SJ.

Todos los seres queridos de Jorge se unieron para pedir justicia y aseguraron que "hasta que no haya justicia no vamos a parar". Su hermana fue la encargada de tomar la palabra ante los presentes y aseguró que "lo único que nos queda es pedir justicia, que pague quien lo mató, que no lo vuelva a repetir y le den los años que corresponde, que no le bajen condena, que le den lo que se merece".

Para la familia, la mujer que era pareja de Cortez fue la responsable de su muerte: "ella no mató a un animal sino a una persona. Mi hermano lo voy a repetir, no era una persona violenta y la gente que nos acompaña sabe cómo era él".