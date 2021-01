Muerte de Cortéz en Ullum: concedieron la habilitación de feria para que declare la mujer

viernes, 1 de enero de 2021 23:25

El pasado miércoles 30 de diciembre, la pareja del hombre presuntamente asesinado en Ullum, Jorge Cortéz, se presentó en Tribunales para declarar respecto a lo sucedido pero no pudo después de sufrir una crisis de angustia que la llevó a descompensarse. Se trata de Ester Villalobos, para quien ahora se realizó un pedido clave y que pueda volver al banquillo.

La próxima semana comienza la feria judicial pero la defensa de Villalobos pidió que el caso se continúe trabajando en enero, a fin de que finalmente la detenida pueda hablar sobre lo ocurrido.

"Al momento de declarar mi defendida entró en un ataque de angustia muy fuerte y no podía decir nada, ella no se abstuvo, sólo que no le salían las palabras y no podía hablar, se descompensó. Ella no está bien psicológicamente pero quiere declarar y contar lo que realmente pasó", señaló su abogada defensora Filomena Noriega, a Diario La Provincia SJ.

En este marco, la letrada aseguró que "pedimos habilitación de feria para que el caso se continúe investigando en enero, y nos concedieron el pedido. Ahora esperamos que alrededor del 10 de enero sea llamada a declarar nuevamente y que pueda prestar su palabra".

Por otro lado, la defensa de la mujer que tiene una hija menor de edad, presentó un escrito ya que tras lo ocurrido, la nena quedó al cuidado de su abuelo y ahora pasó a estar en a casa de su tío.

"Aún no son llamados a declarar ni la niña ni el sobrino pero según la investigación, el nene de 13 años es quien habría visto todo lo que ocurrió. En ese caso se esperará también a lo que se decida en enero para llevarlos y que sean escuchados en el Centro ANIVI. Mi defendida aún continúa detenida en Comisaría 4ta", finalizó.

El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando Cortéz llegó acompañado de Villalobos hasta el CIC departamental, con una herida en el pecho y a los pocos minutos murió. La mujer es la única detenida ya que se cree que fue ella quien le habría propiciado la herida con un elemento cortopunzante a su pareja.