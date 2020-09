Asesinó a su madre, podría quedar en libertad: "tengo miedo que salga y nos haga daño"

miércoles, 9 de septiembre de 2020 16:37

El jueves 27 de octubre de 2011 quedará marcado en la memoria de la familia Pizarro. Es que aquel día Carlos Roberto Limolle, haciendo uso del engaño, llevó a su mujer a un descampado y la mató golpeándola con una piedra laja violentamente en la cabeza. Alba Ruth Pizarro murió en calle América, al sur de calle 18 en Médano de Oro. Por el hecho, el hombre fue sentenciado a prisión perpetua el 25 de septiembre de 2013 y ahora podría recibir la libertad.

Es que, según supo la familia, el hombre podría empezar a gozar de salidas transitorias y si es así, sienten que todos correrían riesgo, incluso de vida. "Me quedé muda, helada cuando me enteré. Tengo miedo a que salga y nos haga daño. No se que puede hacer", explicó la hija de Alba Pizarro y Carlos Limolle, Alexander Tamara a Diario La Provincia SJ.

Aquel día del brutal asesinato, ella tenía apenas 11 años de edad. Aún recuerdo cuando se levantó temprano y cruzó las últimas palabras con su mamá antes de ir a la escuela y que se cometiera el brutal crimen.

"Me acuerdo de todo, porque los recuerdos no se van. Me levanté a las 8 de la mañana, mi mamá estaba en el baño y me dio plata. Cuando salí a las 12.30 e iba caminando por la plaza cerca de mi abuela, que vivía cerca de mi mamá, venía mi tía en moto y me dijo que fuera a la casa de la abuela. Le dije que no, porque mi mamá me dijo que siempre a la salida de la escuela fuera directo a la casa. Pero ella me dijo 'andate que pasó algo'. Me fui a la casa de mi abuela y no me querían contar. La vi llorando a mi abuela", recordó con dolor.

Ahora ella atraviesa otro momento muy difícil y que la llena de temor: la posible liberación de su padre si la justicia le concede el pedido de salidas transitorias. A menos de 10 años del crimen, esa posibilidad los llena de angustia porque aseguran que desde un perfil falso en facebook, él los viene amenazando desde la cárcel.

"Él hace rato nos venía amenazando por facebook. Fuimos tontos de no denunciarlo. Él tiene un facebook con otro nombre y siempre nos decía que ya le faltaba poco para salir pero no le creíamos porque tenía condena", dijo con voz quebrada y con temor por sus 2 nenas chiquitas porque en las redes sociales el hombre subió fotos de ella con las pequeñas.

Esta mañana parte de la familia fue a manifestar a la puerta de Tribunales. Allí pidieron que la justicia no le conceda la libertad porque aseguran que podría ocurrir una desgracia si él sale.

Alexander era la hija mujer mayor de los 6 que tuvo la pareja. Cuando él mató a Alva tenían una nena de 1 mes y otra de 1 año y 7 meses. Ambos vivían en Rawson y ejercía violencia de género con ella pero nunca lo denunció por miedo.

"Él mató a la madre de sus hijos. Fue aberrante el caso. La dejó en una finca tirada, luego salió caminando como si hubiera matado a un perro, la torturó con una piedra laja. Ahora permanentemente manda mensajes, torturando a la familia", señaló Elena Molina, sobrina de Pizarro.

"Tenemos miedo porque no sabemos qué puede hacer. Hay amenazas contra los niños, que va a matar al hermano de Alva y a la mamá de 67 que ya sufrió un ACV y está a cargo de los hijos menores de mi tía", finalizó.