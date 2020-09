Hombre empalado en Santa Lucía: a casi dos años, sin novedades sobre el presunto autor

martes, 8 de septiembre de 2020 19:00

A casi dos años de la muerte de Juan Ramón Escudero, un hombre de 65 años, en su casa en Santa Lucía aún no hay detenidos en la causa ni indicios que puedan dar cuenta quién y por qué lo mataron empalándolo.

La fiscal de instrucción del caso Ana Lía Larrea explicó en radio Estación Claridad que "no tenemos novedades en cuanto a posibles autores o personas que hayan intervenido en esta muerte tan espantosa. La vida que tenía este hombre era de poco contacto con la gente vivía solo, no veía bien y por ende, no salía mucho. Donde se puede buscar es muy acotado y no hay avance en cuanto al posible autor de este hecho."

"El caso en general es complicado y la contaminación de la escena es un factor que influye. Es una causa difícil, no podemos decir de manera categórica que no lo podemos solucionar, pero es acotada la investigación, salvo que aparezca alguien que haya visto algo, pero todas las condiciones dan para no ayudar mucho en la investigación", señaló.

El delito que se investiga puede prescribir a los 8 años del hecho pero la prescripción del archivo se puede ordenar de oficio si no surgen nuevos datos. "Por ahora tenemos tiempo antes que se archive. La policía no sigue yendo al lugar del hecho, pero si surge alguna punta que da lugar a seguir investigando, se continuará. No está cerrada la causa", destacó.

El caso

El hombre de 65 años de edad fue empalado en su casa de Santa Lucía, el 16 de septiembre de 2018. Los pesquisas apuntaron a reconstruir el círculo íntimo de la víctima y con quienes se relacionaba en el último tiempo.

Para ello, se realizaron entrevistas a vecinos y familiares con los que tenía un contacto esporádico, ya que trascendió que pasaba la mayor parte del tiempo solo. Juan Ramón Escudero tenía diabetes que le ocasionó una disminución importante de la visión. Eso le impidió usar teléfono celular, con lo que no se cuenta con un elemento importante de prueba.



Por el hecho, dos personas quedaron detenidas pero tras pasar 48 horas en el calabozo de la Central de Policia, fueron puestos en libertad. Se trataba del sobrino de la víctima y su esposa quienes vivían al lado de la casa del hombre y fueron quienes lo encontraron muerto. Luego de que pasaran por la sala del Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo del juez Martín Heredia Zaldo, ambos recuperaron la libertad. Según trascendió, la pareja declaró cómo fue la situación del trágico hallazgo.

La causa está caratulada como "homicidio simple"