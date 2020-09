Siete años sin Rocío Villalón: su familia sigue pidiendo por la búsqueda de otro culpable

lunes, 28 de septiembre de 2020 16:42

Este 28 de septiembre le duele a la familia de Rocío Villalón. Aunque hubo un condenado a perpetua por el hecho, Fernando Flores que tenía una relación con ella, para sus seres queridos nunca cerró la versión que lo señalaba como único responsable sino que creen firmemente que una mujer y al menos otra persona más tuvieron intervención en el femicidio. Hasta hoy, quien cumple su pena en el Servicio Penitenciario Provincial nunca habló sobre ello. Por eso, esta fecha es otro año en el que recuerdan que la Justicia para la adolescente fue a medias.

Su hermana Valentina Villalón expresó "Rocío ha tenido y tendrá la justicia que falta. Me quedaré tranquila el día que hasta la última persona que tiene que pagar, pague. Esa justicia va a llegar. Rocío se fue del mundo con 16 años y muchos sueños; una alegría de vida que el brillo de esos ojos negros lo decían. Era una persona maravillosa, tenía un corazón de oro".

Sobre este aniversario, recordó que "es amada y recordada todos los días como si estuviera, porque esta acá en cada uno de los latidos de mi corazón y el de su familia. Con los años aprendí a calmar el dolor con buenos recuerdos".

Acerca del pedido de investigación para determinar más responsabilidades en este femicidio, la familia sigue aguardando. Para Silvana Villalón, no hay certeza que Flores la haya asesinado, sino que es probable que terceros lo hicieran o ayudaran. "Sabemos que al menos dos personas que son culpables, peligrosas y asesinas están sueltas en la calle. Hubo traición de una amiga de Rocío; ella sabe lo que pasó. Flores no quiso incriminar a nadie más. Hay un pacto de silencio y nosotros pedimos justicia. Esto no puede quedar así", afirmó a Diario La Provincia SJ.

El caso

El sábado 29 de septiembre de 2013, pasadas las 11 de la mañana, un policía que realizaba una recorrida por la zona de Calle 8 entre Lemos y Mendoza, en Pocito advirtió que un transformador de energía estaba volteado en el piso y decidió acercarse para verificar la situación. Al rastrillar el lugar descubrió el cuerpo de una adolescente semi sumergido en una acequia. La joven estaba muerta. Presentaba golpes, una fuerte lesión en la cara con una gran falta de piezas dentarias, síntomas de ahorcamiento y sus manos estaban llenas de sangre, sigo de que intentó defenderse de su agresor. Era Rocío Villalón.

Ella había estado con Fernando Flores y de acuerdo a lo que se investigó, al menos dos personas más. Silvana Villalón recuerda que en el cuerpo de Rocío había ADN de otra persona, una mujer, y no pudieron identificarla. Para ellos, alguien fue con esa amiga hasta donde estaban la víctima y Flores. "Él tenía todo planeado. No fue un arranque de furia. No pudo hacerlo solo. A mi hija la traicionaron y pagó con su vida. Hay cómplices que encubren, que tienen las manos con sangre de Rocío como quien se decía su amiga y la madre de Flores", remarcó.