Muerte de Luis Arena: el abogado de la detenida habló de un modus operandi "no violento" en casos anteriores

miércoles, 23 de septiembre de 2020 13:12

La investigación por la muerte de Luis Arena, el jubilado de Santa Lucía que apareció en un descampado en las inmediaciones del barrio Los Tamarindos, tiene dos detenidos, entre ellos una mujer que tiene antecedentes por robar a otros abuelos con una modalidad considerada "viuda negra".

El abogado Gustavo De la Fuente, que representa a Irma Calivar, destacó a radio Estación Claridad que "ella tiene antecedentes y condenas por robo pero su accionar no era violento. Nunca se golpeó a nadie, mucho menos herirlo de muerte ni los llevaba a otro lugar". En ese sentido, expresó que Irma "usaba somníferos que colocaba en el café. Les invitaba a los hombres en las afueras del banco y cuando les hacía efecto, les robaba".

Por tanto, en el caso de Arena "hasta donde conocimos, la autopsia no marca una muerte violenta ni podemos aseverar que se usó algún tipo de veneno. Ella no operaba de esa manera. Más allá de sus antecedentes, este caso ha conmocionado a su familia que está sorprendida y desconcertada por esto".

De la Fuente ya pidió ala justicia que lo autorice a hablar con Irma "ya que no he tenido contacto con ella, no conozco el expediente ni de qué está sospechada. Ya se cumplieron los tiempos y es su derecho hablar con el defensor".