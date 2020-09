Su novio la baleó, casi la mata y quedó paralítica, ahora será juzgado: "nos arruinó la vida"

martes, 22 de septiembre de 2020 00:00

El 12 de noviembre de 2018, en la noche, la violencia de su novio Samuel Audulá le cambió la vida para siempre a Yuliana Neira. Con un disparo le perforó un pulmón y el intestino, luego la bala se alojó en la columna, desde donde tuvieron que sacársela. Si bien en un principio se creyó que todo fue en un contexto de intento de robo, con el correr de las horas el hombre quedó detenido y confesó que disparó el arma calibre 38 de manera "accidental".

El próximo lunes, Audalá se sentará en el banquillo para ser juzgado y Yuliana podrá contar ante el juez qué ocurrió aquel trágico día que si bien no terminó en una muerte, la dejó a ella paralítica para siempre.

"Quiero justicia. Tengo a mi hija en silla de ruedas. Es muy difícil porque volvemos a revivir todo lo que nos pasó. Yuliana se había recibido de preceptora y ahora está estudiando psicología en su condición pero ella no está muy bien porque fue muy malo lo que ocurrió", comenzó expresando su madre Susana Troncoso, a Diario La Provincia SJ.

El juicio se desarrollará de manera no presencial, a través de videoconferencia, con lo cual no estarán cara a cara físicamente. Audalá está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial y se someterá al tribunal, ante el cual dará su versión.

De igual manera lo hará Yuliana que, con todo el dolor del mundo, contará con detalles cómo fue aquella noche. "Está en condiciones de declarar y lo hará. Tenemos que declarar para que se haga justicia", señaló Troncoso.

"Como madre no la veo muy bien, porque es una situación muy fea en la que quedó. Trabajaba en el municipio de Rawson, iba a gimnasia, tenía una vida muy activa. Pero desde el momento que pasó esto no llevamos una vida bien. A todos nos cambió y yo ya no puedo trabajar, no estoy bien económicamente ni psicológicamente porque Yuliana lleva sus cuidados", agregó.

El juicio comienza el lunes a las 8 de la mañana en la Sala Segunda de la Cámara Penal.