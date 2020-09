El dolor de la familia de Luis Arena: "jamás quisiéramos que le pasé algo así a alguien"

lunes, 21 de septiembre de 2020 17:11

Un dolor inexplicable atraviesa a la familia de Luis Arena, el jubilado sanjuanino que fue hallado muerto en un baldío en las inmediaciones del barrio Los Tamarindos, en el departamento Chimbas, este domingo. Con cuatro detenidos, entre ellos una mujer que tiene causas por actuar bajo la modalidad "viuda negra" para asaltar a los adultos mayores, la investigación se encamina a determinar cómo fueron las últimas horas de Luis.

En tanto, en redes sociales, Florencia Arena Quiroga, sobrina del abuelo que vivía en Santa Lucía, expresó: "Nos destrozaron!!! Y la gente que opina por favor pónganse en el lugar del otro, un poco de EMPATIA; somos una gran familia jamás quisiéramos que le pasé algo así a alguien. No castiguemos más con opiniones pesimistas. Estamos muy mal!! Lamentablemente nadie está a salvo de estas lacras".

En otro posteo en el que se la ve en dos fotos junto a Luis escribió: "Parece una mentira que no voy a ver esa sonrisa nunca más. En el cielo, en donde estés, sabés el amor que siempre tuve por vos, siempre te dije que te quería mucho Tío Luis. Un padre del corazón para mi, siempre noble, lleno de alegría... tanta empatía, siempre ayudando a los demás y tan lleno de amor por los niños. Me quedan estos hermosos recuerdos y esas enormes sonrisas... En mi corazón por siempre... Que brille para ti la luz que no tiene fin. No puedo creer... Dios".