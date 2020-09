Ex reina de Capital pidió disculpas por participar de una fiesta clandestina

viernes, 11 de septiembre de 2020 23:28

"Aveces nos pasan cosas malas producto de errores, de decisiones equivocadas, o tontas y tendemos a intentar ocultar o negar la gravedad de nuestros actos a los demás y también a nosotros mismos". Con esas palabras la ex reina de la Capita, Siria Ayala pidió perdón por haber participado de la fiesta clandestina considerada "top" en Santa Lucía en la madrugada de este viernes.

Su detención se dio junto a la de 47 personas que terminaron en los calabozos de la Comisaría Quinta y que serán juzgados en Flagrancia la semana que viene. El hecho había sucedido en el barrio privado ubicado en calle Pellegrini al este de 12 de octubre, en Santa Lucia.

"Lamento mucho lo ocurrido anoche, situación que es de público conocimiento, (participar de una fiesta con aglomeración de personas cuando está prohibido por la pandemia COVID19)", comenzó expresando la joven en un largo posteo publicado en facebook este viernes en la noche.

En el texto además de pedir perdón, reconoció el error y mostró estar arrepentida. "En mi caso siento mucho arrepentimiento y Quiero pedir disculpas por mi error, lo he reflexionado bastante y por más que vivimos un escenario tan incierto, cambiante, estresante... se que esto no es excusa para no cumplir con lo que corresponde para cuidarme y cuidar a los que quiero y a todos los demás", señaló la joven.

"Siempre me he considerado una persona que va de frente y dice lo que piensa, también cuando se equivoca, por eso Acepto las consecuencias de mis acciones y pido nuevamente disculpas , primero a mi familia, después a mis amigos y la comunidad en general", puntualizó.

"Espero que no se produzca ningún contagio por esta falta, espero y rezo por no haber afectado a nadie. Espero corregir este mal ejemplo y colaborar positivamente por el bienestar de todos", finalizó.