Trinidad: encapuchados asaltaron a una mujer taxista y sus compañeros la salvaron a lo "rápido y furioso"

sábado, 8 de agosto de 2020 17:07

Bien podría haber sido una secuencia de la clásica saga de películas, pero no, se trata del mejor método que encontraron los taxistas sanjuaninos para defenderse del asalto. Este suceso ocurrió en las últimas horas de este viernes cuando una conductora levantó a tres pasajeros en Trinidad y temió por su vida.

"Fue alrededor de las 20.45. Iban tres personas encapuchadas, dos hombres y una mujer. Cuando fueron rodeados por los taxistas, los tipos pagaron el viaje, se bajaron e hicieron como que estaba todo bien. Pero en realidad en el auto le iban diciendo que se quedara callada, que se iba a quedar sin el auto, que no pusiera resistencia, que iba a recibir un par de golpes, todo como si fuese un acto normal. Pero cuando vieron que los golpes los podían recibir ellos, cambió la situación", manifestó Walter Ferreri, desde el Sindicato de Conductores de Taxi a Diario La Provincia.

En las últimas horas, entre los grupos de whatsapp de taxistas circuló un audio de un conmovido hombre, agradeciendo a quienes salvaron a su esposa. "No sé si está por ahí el móvil de Del Bono que empezó a seguir a mi señora. Gracias a eso y a Dios a ella no le pasó nada. Si estás en este grupo, mil gracias hermano", asegura el señor. Es que no importa de qué empresa sea, ni si se conocen o no, han decidido unirse e intervenir para acabar con la inseguridad.

Algo de todas las noches

Es gracias a un sistema de alta tecnología que los choferes se enteran de cuando un compañero está en peligro y gracias a la geolocalización con la que cuentan estos autos, pueden saber la ubicación exacta del vehículo.

Según manifestó el sindicalista, por noche realizan varios de estos "rescates" y ya tienen aceitada una táctica. "Cuando vemos que alguien necesita ayuda, no importa si yo estoy en Zonda y lo están asaltando en Caucete, yo parto hacia allá, porque uno nunca sabe cuánto puede durar el atraco. A veces los pasean por todos lados e incluso los llevan encañonados. Para nosotros es una gran emergencia. Nuestro método es igual al de las películas. Los pasamos dos o tres móviles, los que sean los necesarios para ocupar todos los carriles. Le impedimos el paso, por más que le haya quitado el taxi o que el delincuente lo esté apurando, cuando les piden retroceder se dan cuenta de que tampoco pueden porque tienen otros tres por atrás".

Si eso no funciona, también lo rodean por los costados. "Otra de las maniobras es ponernos a la par por el lado del acompañante casi chocándolo e impidiendo que abran las puertas y escapen los delincuentes. A veces, dependiendo del espacio, también lo sobrepasamos por la izquierda tapando la puerta trasera, pero dejando que el conductor (la víctima) pueda salir del auto", aportó Ferreri.

Si todo esto no tiene sus frutos, incluso llegan a utilizar una técnica de impacto. "Si el chofer ya va herido y tenemos miedo de que lo maten lo hacemos desbarrancar. Tocamos el auto en el paragolpe del lado del acompañante. Con un golpe fuerte, contundente, y una frenada, el auto empieza a hacer trompo. Es increíble a lo que estamos llegando".

Todas estas maniobras son producto de la práctica que día a día van adquiriendo con tantos pedidos de auxilios. "Llegamos a tener que hacerlo tres veces por noche, desde hace unos días venimos con uno por noche. Pero logramos diluir entre 5 y 6 diarios. Queremos llegar al 100% así que estamos evaluando ingresar una medida judicial", sentenció el hombre.