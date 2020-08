Atacaron a piedrazos a un taxista que iba con su familia: "aceleré porque seguían tirando"

sábado, 8 de agosto de 2020 19:21

En las primeras horas de este sábado, un violento suceso tuvo lugar en el límite entre Rawson y Pocito. Es que un remisero quien recién terminaba su turno, fue atacado mientras se trasladaba con su familia.

"Trabajé en la noche hasta alrededor de la una, y luego fui a buscar a mi familia que estaba en lo de un pariente. Venía por calle Lemos y doblé hacia el oeste por calle 6, antes de llegar a calle Frías me atacaron a piedradas. Fueron tres muchachitos de frente. Atiné a acelerar porque seguían tirando y mi señora miraba para atrás y veía que nos seguían corriendo", aseguró el damnificado, David Sánchez a Diario La Provincia SJ.

Con todo el temor de sufrir un nuevo ataque, pidió refuerzos a otros amigos taxistas. "Me fui hasta la motorizada del barrio Teresa de Calcuta y me dijeron que fuera hasta la Comisaría 6ta para hacer la denuncia. Di aviso a mis colegas taxistas y llegaron hasta donde estaba para escoltarme hasta la sexta".

Afortunadamente, solo recibió un golpe, pero deberá reponer el vidrio roto para poder seguir trabajando y esto tiene un costo de alrededor de los $15.000. "La primera piedra que me tiraron rompió el parabrisas y entró. Me pegó en el hombro izquierdo. Los otros impactos fueron en distintas partes del vidrio pero no entraron. No lograron asaltarme porque no frené y aceleré. Es la primera vez que me pasa y gracias a Dios mi familia está bien".

Otro ataque

Horas antes, una taxista vivió momentos de horror cuando al subir a tres pasajeros en Trinidad intentaron asaltarla. Afortunadamente, gracias a un sistema tecnológico, sus colegas lograron disuadir a los delincuentes.

"Cuando vemos que alguien necesita ayuda, no importa si yo estoy en Zonda y lo están asaltando en Caucete, yo parto hacia allá, porque uno nunca sabe cuánto puede durar el atraco. A veces los pasean por todos lados e incluso los llevan encañonados. Para nosotros es una gran emergencia. Nuestro método es igual al de las películas. Los pasamos dos o tres móviles, los que sean los necesarios para ocupar todos los carriles. Le impedimos el paso, por más que le haya quitado el taxi o que el delincuente lo esté apurando, cuando les piden retroceder se dan cuenta de que tampoco pueden porque tienen otros tres por atrás", relató a este medio Walter Ferreri, desde el Sindicato de Conductores de Taxi.