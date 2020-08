Homicidio en Marquesado: un menor de edad detenido irá a declaración informativa

jueves, 6 de agosto de 2020 11:30

El pasado domingo 2 de agosto, una gresca tuvo el peor desenlace en el interior del barrio Marquesado 3, en la localidad homónima. Allí, un joven de 21 años fue apuñalado en medio de un confuso episodio y por la gravedad de la herida, falleció.

Por el hecho, cuatro personas quedaron detenidas, entre ellas un menor de edad acusado de ser el presunto autor del hecho. En este escenario, este viernes el chico fue citado para ser sometido a declaración.

"Tenemos la declaración informativa ya que no es indagatoria porque es menor de edad, él quiere declarar y decir quién es el responsable del crimen. A su familia les dijo que estuvieron tomando bebidas alcohólicas y que todos los que estaban ahí se desconocieron", detalló la abogada defensora del chico, Filomena Noriega, a Diario La Provincia SJ.

El joven de 16 años está detenido en los calabozos de Comisaría 30ª a disposición de Homicidios. Sin embargo y en base a su edad, la letrada aclaró que el chico ya es penalmente responsable de sus actos y por eso su interés en declarar.

"La madre y la abuela del menor me comentaron que el chico no tiene buenas "juntas" y que si bien reconoce que estuvieron tomando alcohol, asegura que no fue él quien mató al chico. La mamá también me dijo que tiene miedo de que lo incriminen porque es menor de edad", agregó la abogada.

Su caso se encuentra en el Primer Juzgado de Familia a cargo del Juez Toro, quien escuchará la versión del joven. Además se encuentran detenidos tres personas más, una mujer y dos hombres, todos ellos mayores de edad.

"Esa noche hubo cuatro personas, él era el único menor de edad, después había una mujer y dos hombres más, todos ellos mayores de edad. Vamos a esperar su declaración y de ahí ver qué dispone el Juez, hay dos opciones, que se lo entregue a la madre o enviarlo al Instituto Nazario Benavidez hasta tanto sea sometido a juicio", finalizó la letrada.

El hecho

A las 6 de la mañana, los efectivos llegaron al lugar donde la víctima estaba desplomada en el piso. La gente que estaba en el lugar reaccionó apedreando el móvil policial. No obstante ello, se llamó a una ambulancia para trasladar a Braian Chávez, de 21 años, al Hospital Rawson donde se confirmó su deceso por una herida cortopunzante a la altura del tórax.

Por este violento hecho, vecinos habrían intentado hacer justicia por mano propia incendiando una vivienda en la Villa Larga, donde viviría el presunto agresor y sus familiares.