La médica del cuarto caso de coronavirus quiere declarar y lo haría la semana próxima

miércoles, 5 de agosto de 2020 14:12

La médica reumatóloga, que es el cuarto caso confirmado de coronavirus en San Juan, le manifestó a su abogado que quiere declarar ante la justicia por las investigaciones por presunta violación de protocolo en el área COVID-19 del Hospital Rawson, cuando asistía a su hermano transportista (caso 3) y por la gestión de vuelo sanitario Buenos Aires- San Juan.

"Quiere declarar, dar su versión como una manera de aliviarse. El psicólogo que la asiste le aconseja no someterse a situaciones estresantes pero no vemos evolución; no mejora. Ella me dijo que quiere ir superando etapas", señaló el abogado defensor Roberto Dohmen a radio Sarmiento.

El letrado destacó que la profesional "llora constantemente cuando habla del tema y no lo puede controlar. No supera la condena social, pese a que sus pacientes y familia la apoyan firmemente. En cuanto a si tuvo llamados o comunicación con autoridades de Salud Pública, la respuesta es no".

De acuerdo a la agenda judicial, Dohmen expresó que "es probable que declare a fines de la semana próxima y no sabemos si lo hará presencialmente o de forma remota. Ella no sale de su casa y habla con un grupo reducido grupo de confianza".

Además, detalló que "aunque los abogados recomendamos que en la primera citación, nuestros representados no declaren para tener acceso al expediente y de allí, plantear una estrategia, confío en lo que me contó. De acuerdo a lo que me manifestó, no hubo violación de protocolo".