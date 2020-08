Detuvieron a 2 personas por el crimen del vendedor de autos en Pocito

martes, 4 de agosto de 2020 08:05

Dos personas quedaron detenidas en las últimas horas en el contexto de la causa que investiga el crimen de un hombre de 70 años de edad que se dedicaba a la venta de autos usados. Se trata de Manuel Antonio Muñoz, quien fue encontrado asesinado en su casa de la Villa Paolini, en Pocito.

Los primeros datos indican que los detenidos son personas que tenían un vínculo con el hombre ya que él le alquilaba un precario departamento al fondo de su casa. Estas personas serían una mujer y un hombre mayores de edad, cuyas identidades no trascendieron y que despertaron las sospechas de la justicia a partir de la declaración que brindaron en sede policial.

Por ahora no hay nada que involucre a esas dos personas y comenzó una extensa investigación que no descarta ninguna hipótesis. La principal es de un asesinato en contexto de robo ya que el hombre había vendido un auto hacía pocos días y su billetera no se encontró en el lugar del crimen.

Sin embargo la policía no descarta que haya otro motor del asesinato y ahora está en manos de los investigadores. La causa está encabezada por el juez Benedicto Correa.