Búsqueda desesperada de una nena de 13 años: "le pido a quien la tenga que me la devuelva"

martes, 4 de agosto de 2020 15:30

Desesperados. Así están los familiares de la pequeña Nerea Andrea Molina, de 13 años de edad. La nena fue a almorzar a la casa de una vecina el pasado domingo y en el camino de regreso a su casa desapareció. La menor iba seguido a comer con esa pareja y ése día hizo el trayecto que siempre hacía pero luego de compartir el almuerzo, desapareció.

Según explicó Claudia Araya, familiar de la nena, el domingo pidió permiso para almorzar en ese lugar y la madre se lo concedió porque es alguien de mucha confianza, que incluso la "quieren como una hija". Luego la mandó a buscar con su hermana a las 17.30, porque tendría que haber vuelto a las 17 horas, pero no la encontraron.

"Se vino sola. La vecina vive a la vuelta de la casa y siempre iba allá", relató a Diario La Provincia SJ.

Al momento de ir a la casa de la vecina fue con un pantalón de jean claro, zapatillas marrones y una polera corta rosada. La nena tiene pelo corto, con flequillo y un piercing en la nariz.

La familia es del barrio Cipolletti y tras la desaparición radicaron la denuncia en la Subcomisaría de aquel lugar.

"Me dijeron que estuvo con un chico conversando. Ya hablé con ese chico y con el papá y me dijeron que la vió, la saludó y nada más. Le pido a quien la tenga que me la devuelva", expresó la mamá de la nena, Juana Jofré, en Telesol.

Cualquier dato se pide llamar al 911, o a la comisaría más cercana.