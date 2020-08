Estafas telefónicas en San Juan: crecen las denuncias para cobrar o no perder el IFE

miércoles, 19 de agosto de 2020 14:55

Desde que se anunció el IFE y sobre todo en la segunda y tercera etapa, se han multiplicado los intentos de estafas hacia sanjuaninos con promesas de cobro o presuntas acciones que se deberían hacer para no perder el beneficio.

"Ya tenemos al menos 30 denuncias al respecto, algunas de las cuales ya responden a engaños concretados. Con sus mensajes convincentes, logran desde que la gente les de datos para acceder al homebanking o a sus cuentas para sacarles el dinero que tienen o incluso préstamos. Las modalidades van cambiando ya que no sólo se centran en convencerlos para ir a un cajero para sacar préstamos o hacer transferencias sino que hasta han buscado maneras más rápidas y sin que la gente tenga que trasladarse" destacó el comisario Demetrio Illanes, a cargo de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, a Diario La Provincia SJ. Las personas afectadas son de distintos departamentos.

Al respecto, destacó que "son llamadas desde Buenos Aires o Córdoba en las que se presentan como personas de estudios de abogados o de ANSES que "detectan" que cumplen requisitos para recibir el IFE o les falta algo y podrían no cobrarlo. No dan tiempo a que la gente piense, entran en la duda y en eso, facilitan datos importantes. Pese a que desde ANSES se aclaró que no hacen llamadas telefónicas, muchos les creen".

Recomendó realizar las denuncias con registros de las llamadas, "que suelen ser insistentes y desde varios números", y ante la presunción de una maniobra ilegal "no seguir con la comunicación.