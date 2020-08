Caso Frau: qué motivó que el joven decidiera entregarse a la Justicia

miércoles, 19 de agosto de 2020 13:32

Matías Frau, el joven sanjuanino que era buscado por tener una megaplantación de marihuana en una finca en Rivadavia y era buscado desde mayo, se entregó a la justicia federal en Mendoza. Fue trasladado a la provincia y cumple con el aislamiento obligatorio en un hotel, con custodia policial.

Su abogado Leonardo Villalba dijo que lo que incidió en su decisión fue la detención de sus familiares, novia y amigos.“Estamos en la tercera instancia de lo que es la causa, ya que tras dos rechazos de eximición de prisión estamos en la penúltima instancia, que es la Cámara Federal de Apelaciones. Él se ha puesto a disposición de la Justicia. La detención de sus padres y su círculo íntimo precipitó la decisión de entregarse, más teniendo en cuenta que a instrucción de la causa está cerrada, ya no hay más medidas de pruebas".

Acerca de la causa, manifestó que "ante el hallazgo de tantas plantas de marihuana, evidentemente habría una comercialización, pero hay que ver si efectivamente hubo comercialización o no, eso lo tendrá que determinar la justicia. Mi cliente es cultivador, sé que la ley no autoriza el cultivo de tantas plantas con fines de comercialización. Vamos a probar que mi defendido no comercializaba".

Sobre la cantidad de plantas, explicó que "Frau hacía aceite de cannabis, y para elaborarlo necesita mucha cantidad. Lo que no está autorizado a la venta es tanto las platas como semillas, pero lo que él vendía en su grove, lo que si está permitido".