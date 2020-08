"Lo sigo esperando y quiero justicia": la esperanza de la madre de Enzo Castro tras un avance clave

domingo, 16 de agosto de 2020 13:45

Enzo Castro tenía 21 años y un futuro prometedor como barbero y peluquero. Había estudiado en Chile, donde vivió con su familia y al volver a San Juan, pensaba en cómo forjar su futuro junto a su novia, a quien conocía desde hacía mucho tiempo. El llamado de un amigo le dio esperanzas: en la comuna chilena de San Joaquín iba a trabajar en su propia barbería y lo quería en su equipo. Él aceptó, pero una semana antes de viajar todo cambió.

El joven murió atropellado a metros de la fábrica de galletitas de Albardón, sobre calle Sarmiento. Iba hacia su casa en Angaco y presuntamente, había parado en la banquina porque se le salió la cadena de la bicicleta. El automovilista Mauricio Atencio, en ese momento de 26 años, lo embistió de atrás y el golpe fue fatal. "En sus manos tenía grasa negra; de la cadena. Desde ese día (26 de julio de 2019), todos los días me despierto a las 4 de la mañana, hora en la que la policía me llamó para avisarme. Sigo esperando a que llegue a casa; que me hable para que le abra la puerta o me diga: "perdoname que llego tan tarde", cuenta conmovida Gloria Castro, mamá de Enzo, a Diario La Provincia SJ.

Y relata que "pese a que la pandemia retrasó los tiempos, ya salió el auto de procesamiento para el conductor. Es un avance muy importante. Ahora hay un nuevo juez en el Primer Juzgado Correccional y aguardamos sus disposiciones. Tenemos confianza y estoy conforme".

Gloria, conoce por historias de Familias del Dolor y la Esperanza, asociación civil de la que participa, que ese paso los acerca al juicio por la muerte de Enzo. "Hay detalles que no me animo a leer. Tengo copias que me facilitó el abogado pero no estoy lista aún. Los integrantes de la Asociación me dan fuerza, nos acompañamos y pasamos por esto, juntos", resaltó.

Enzo amaba su oficio de barbero. Iba a instalarse en Chile para trabajar.

A Gloria le cuesta mucho lidiar con el duelo y la ausencia de Enzo. "Es una angustia muy grande; me falta en mi casa y en nuestra vida. Nada vuelve a ser lo mismo y con el tiempo, el dolor se hace más duro. Ha dejado un vacío inmenso. Lo sueño todas las noches, junto a mi papá y mamá. Me dice que se va a quedar con ellos. Se fue el mismo día que mi mamá cumplía aniversario. Es muy difícil todo".

En estos meses, son los amigos de Enzo quienes la sostienen y también la fe en San Expedito y San Cura Brochero, que le heredó él. "Íbamos a San Expedito, en El Bosque, todos los 19 y a Cura Brochero pude ir, cumpliendo con lo que él quería. Una de mis hijas, con Síndrome de Down, abrazó la imagen del curita y le preguntó por su hermano", dijo entre lágrimas. "Los amigos de "El Negro" son lo que me queda de él. Le hicieron una gruta donde murió y la mantienen impecable. Uno de ellos vino a mi casa, el día de mi cumpleaños, sin saberlo. Yo le había pedido a Enzo una señal. "Chalo" llegó y me abrazó. Era Enzo; pude sentirlo realmente. Chalo me dijo que había sentido el impulso de venir a verme. Mi hijo sigue acompañándonos", acotó, con la voz entrecortada.

Sobre el conductor que atropelló al joven, señaló que "no hemos tomado contacto; no se comunicó. Tampoco sé cómo podría reaccionar ante él. Valoro que se quedó, no abandonó a mi hijo. No le tengo odio, ni lo juzgo. Espero que la justicia dicte sentencia por su responsabilidad", sentenció.