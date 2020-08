Robaron a Tomi, un purasangre y su familia está desesperada por el valor sentimental del caballo

sábado, 15 de agosto de 2020 17:42

Los animales se roban el corazón de la gente sin importar su tamaño ni su raza y el vínculo que las personas suelen formar con sus caballos es tan único como el de cualquier mascota. Esta semana, una familia sarmientina sufrió un duro golpe al descubrir que Tomi, su equino no estaba.

Ellos viven en Retamito y todavía no acreditan el robo de su animal. "Al caballo lo hemos tenido en el corral siempre y hace unas semanas decidimos soltarlo junto a los demás animales con la yegua madrina. Lo fuimos a buscar al potrero y no estaba, faltaba sólo él. En el momento no le dimos importancia porque pensamos que se habría aparatado y estaba por ahí con otros animales pero al no verlo al día siguiente tampoco, comenzamos a buscarlo día y noche. Ni siquiera encontramos sus huellas, ni partes en caso de que lo hubiesen matado para vender su carne", contó a Diario La Provincia SJ Jorge González, su dueño.

No es un caballo cualquiera, sino que se trata de un SPC, que significa Semental Purasangre de Carrera. Su color de pelaje es Zaino y es frontino (en razón de su marca blanca en la frente). Tras sus participaciones en el hipódromo, está valuado en alrededor de los $100.000, pero más allá del costo, aseguran que su valor sentimental es mucho mayor. "Es un caballo que lo hemos criado con mi familia desde que nació y tiene un gran valor sentimental para todos. Además cuenta con unas excelentes condiciones de mansedumbre y con una excelente genética, estuvo corriendo en la cancha y anda muy bien para el trabajo de campo. Tenemos la esperanza de que no lo hayan matado y que esté por ahí. Pero sabemos que faenar un caballo es plata rápida y poco les importa a los que roban", aseguró el hombre.

La denuncia ya está radicada en la Comisaría 8va. "Nos recibieron la denuncia y se abrió una investigación. Sabemos que están trabajando muy bien pero aun no hemos tenido noticias", sentenció González.