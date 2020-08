Clausuraron dos importantes comercios de San Juan

jueves, 13 de agosto de 2020 15:30

Durante la mañana de este jueves, dos importantes locales comerciales de San Juan quedaron clausurados. Se trata del comercio Falabella, ubicado en calle Tucumán antes de Rivadavia, en Capital, como así también del supermercado Átomo ubicado en Ignacio de la Roza antes de Meglioli.

Según informó Policía de San Juan, fue un trabajo interagencial entre Defensa al Consumidor, Subsecretaría de Trabajo y Personal dependiente de Dirección Judicial D5, específicamente el área de Sección Leyes Especiales a cargo del Subcomisario Marcelo Vega.

Fue así que se constituyeron en el comercio Falabella en medio de un operativo de control en el marco de las normas de seguridad sanitarias por la pandemia del Covid-19. En el lugar solicitaron la documental requerida (propia del control), encontrando que la certificación de Bomberos estaba vencida.

En tanto que en el supermercado Átomo de Avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, el personal de control encontró que el local no cumple con distanciamiento entre empleados y clientes; no delimita ni señala las zonas; garantizando la distancia social; no toma los datos de las personas que ingresan al local; no desinfecta al cliente que ingresa y, no asegura el horario preferencial de las personas mayores de 60 años o de riesgo.

En tanto que al momento de la inspección, no se encontraron la puertas abiertas para ventilación y además no contaban con las habilitaciones correspondientes para el ejercicio de la actividad comercial: bomberos, planeamiento y expendio de bebidas alcohólicas.

En ambos espacios y siguiendo directivas del juzgado de Faltas interviniente a cargo del Doctor Gerónimo Mattar, se procedió a la clausura, la cual quedará supeditada a las medidas auxiliares que han constado en acta.