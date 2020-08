Muerte del repatriado sanjuanino en el hotel: había sido medicado y recibió contención profesional

lunes, 10 de agosto de 2020 12:30

Una tragedia conmovió a San Juan ya que un hombre repatriado murió en el interior de la habitación que ocupaba en un hotel, ubicado sobre calle 25 de Mayo, a metros de Jujuy, en Capital. Llegó a la provincia el pasado 5 de agosto. Minutos antes, lo habían escuchado discutir a los gritos vía telefónica con alguien, según lo que testimoniaron huéspedes que estaban en habitaciones cercanas.

La Policía de San Juan informó en la madrugada del domingo que el hecho "se encuentra en pleno proceso de investigación judicial, reuniendo los primeros testimonios de quienes se encontraban en las habitaciones contiguas (con los cuidados COVID pertinentes). Las primeras pericias indican que aparentemente habría rociado con alcohol en gel la cama y trabando la puerta con la cama".

A propósito de ello, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré señaló que "fue asistido por nuestro equipo social y de psicólogos. Tenía asistencia e incluso se lo medicó". La profesional destacó que "no se lo hisopó ya que no llevaba 12 días alojado y en ese hotel no había pacientes con COVID detectado".

Acerca de la situación del resto de los huéspedes, confirmó que "seguirán alojados en el hotel donde se los derivó".