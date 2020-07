Un remisero se enfrentó con un ladrón que lo amenazó con un caño simulando un arma

viernes, 31 de julio de 2020 11:03

Un remisero salió a la calle a trabajar y cuando menos lo esperó un ladrón intentó robarle sus pertenencias empuñando un caño que simulaba ser una tumbera. El hecho se dio pasada las 6 de la mañana de este viernes en el interior de la Villa Paula, en Chimbas.

Según indicaron desde relaciones Policiales, los efectivos de las fuerzas de seguridad se encontraban de recorrida de prevención y seguridad por el interior del lugar cuando vieron a dos hombres en una gresca. Al detener el vehículo policial, uno de esos individuos se dio a la fuga corriendo mientras que el otro se quedó al lado del remis con una situación de nervios.

Al ser entrevistado indicó que el otro hombre subió a su remis de la empresa Oeste en el centro con destino a la Villa Paula. Al llegar allí, el pasaje no quiso abonar el viaje y sacó un fierro tipo pistola. Empuñando ésta le pidió el celular y la recaudación. En ese momento la víctima, de apellido Rivera de 47 años de edad, se da cuenta que no era una tumbera sino que simulaba serlo y empezó a forcejear para intentar reducirlo y que no se lleve sus pertenencias.

Con los datos aportados de cómo era el ladrón, los efectivos de la policía salieron a buscarlo y lograron dar con un joven de 29 años de edad, de apellido Sánchez y con antecedentes que circulaba a pocos metros. Al entrevistarlo detectaron que tenía un fierro (con la forma de una pistola) y llevaba la suma de 2000 pesos.

Por esto se lo detuvo y se secuestró lo que llevaban. Se hace presente ayudante fiscal, quedando vinculado a legajo n° 71/20 UFI N° 3, personal de Comisaria Décimo Séptima continua con las medidas legales.