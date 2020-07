Apelaron el procesamiento doblemente agravado al novio de Celeste Luna

jueves, 30 de julio de 2020 07:00

Esta semana, y tras conocerse el procesamiento doblemente agravado de Matías Mallea, el joven policía acusado por la muerte de Celeste Luna, el pasado 15 de diciembre en el interior de Villa Hipódromo, su abogado defensor apeló el fallo del juez Guillermo Adarvez. La decisión del Magistrado se conoció después de que la familia de Luna reclamara en Tribunales en un claro pedido de justicia, al cumplirse 7 meses del hecho.

“Los fundamentos en los que se basa la apelación es que no existen elementos probatorios contundentes, es una apreciación muy parcializada del Juez que utilizó una sola prueba que es una pericia para determinar la calificación. Es una calificación errónea y excesiva ya que si bien en esta etapa del proceso es necesario tener un indicio para mantener la imputación, lo que pasa es que considero que es una prueba pericial que no es determinante”, señaló el defensor de Mallea, Fernando Bonomo, a Diario La Provincia SJ.

Luna falleció después de un presunto episodio con Mallea en la casa donde vivían juntos. Según las declaraciones del acusado, fue ella quien manipuló el arma reglamentaria y en medio de un forcejeo por una discusión, se efectuó el disparo que terminó con su vida. Sin embargo, la querella de la familia Luna, constituida por las abogadas Sandra Leveque y Natalia Varaza, sostienen que el disparo a la joven se realizó a cierta distancia y que no se trató de un accidente.

Frente a esta situación es que el letrado, Fernando Bonomo, argumenta que el juez sólo se basó en la pericia hecha sobre la cantidad de pólvora en las manos que tenían Mallea y Luna, siendo esta mayor en las manos del acusado. “Sostenemos la teoría de que se trató de un accidente, de un homicidio culposo, porque a lo largo de estos siete meses el juez no ha podido demostrar con ninguna prueba que mi defendido es una persona agresiva”, aseguró Bonomo.

Y en este escenario, agregó que “Ha sido oficial de la Policía, es decir que los informes psicológicos demuestran que es una persona que está apta para manipular un arma y para estar en vida social. No es ningún violento. Además, no hay ningún documento policial que acredite que la chica Luna haya sido víctima de violencia de género, entonces la calificación es errónea ya que se colocó “Violencia de Género” y no hay elementos para acreditar eso. Sin embargo se entiende que existió mucha presión social sobre el hecho”.

Mallea quedó imputado así por Homicidio Agravado por el vínculo y por violencia de género. Delito por el que deberá esperar hasta la elevación a juicio de la causa, en medio de las tratativas de su defensa para evitar una sentencia que lo lleve a la prisión perpetua.

“Lo vamos a defender con los elementos que existen en el proceso, aunque son muy escasos. Solamente en contra de mi cliente tenemos una pericia que dice la víctima tiene entre un 40% y un 45% de pólvora en las manos y el resto lo tiene Mallea. Se trata de un 50% y 50%, por eso pedimos un cambio de calificación de carátula y una excarcelación, solicitamos un Homicidio Culposo, ya que puede que exista impudencia por tener un arma en su casa pero, entendiendo que es policía y que en base a la declaración de Mallea, fue Luna quien manipuló el arma, él ha tratado de evitar una tragedia. Si esto se logra, mi cliente podría recibir la libertad ya que este tipo de homicidios son excarcelables”, explicó Bonomo.

En este marco, el abogado defensor del acusado espera la respuesta de la Cámara para los próximos meses, entendiendo que en escenario de pandemia, los procesos de resolución de estos pedidos se tratan con una demora considerable.