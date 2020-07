Mamá de Leila tras la condena a perpetua al asesino: "desde el principio dije que confiaba en la justicia"

miércoles, 22 de julio de 2020 13:14

Este miércoles, Esteban Gabriel Pacheco, el asesino de Leila Rodriguez fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su ex pareja y joven madre en Ullum. En un contexto de gran dolor, sus padres confesaron que desde el principio confiaron en la justicia y que esperaban que ésta fuera la sentencia.

"Es lo menos que esperaba. Al principio dije que confiaba en la justicia de San Juan y así fue. Fueron elementos y pruebas muy contundentes que no había forma de alejarse", comenzó expresando Paula, mamá de Leila con gran dolor por el contexto que le tocó vivir.

Abrazada por su marido y rodeada por todos sus seres queridos, la mujer confesó que "desde el primer día" viene "luchando, peleando para que llegue este día". Luego señaló que la parte del juicio que más le dolió y conmocionó fue el viernes pasado cuando declaró la médica forense que hizo la autopsia al cuerpo de Leila.

"Ella indicó que le dieron 4 puntazos parada y luego se desvaneció. Le tocó los órganos vitales con el primer y tercer puntazo que fueron los mortales", dijo entre lágrimas.

Por otro lado, señaló que Gabriel Pacheco rompió el silencio este martes y se sometió a las preguntas del tribunal. En este escenario dijo que hacía tiempo que no la veía pero luego se contradijo. "Ayer habló Pacheco y le preguntaron cuando había nacido el hijo y no sabía. Dijo el 18 de febrero pero no se acordaba del año. Después dijo que hacía mucho que no veía a Leila pero cuando le preguntaron sobre los rasguñones dijo que eran de ella", subrayó Paula.

"A Leila no me la devuelve nadie por más años que le den. Ella ya no está. Quisiera que volviera pero no vuelve. Tengo que dedicarme entera a mi nieta que es mi Leila chiquita. Éste fue un paso importante después tengo que tener la tutela de mi nieta para poder hacer el cambio de apellido. Ése es otra meta, objetivo que tengo que cumplir", agregó.

Por último dio un mensaje a las mujeres que son víctimas de violencia de género y les pidió "que no tengan miedo, que tienen que ser fuerte, denunciar" e irse de al lado de ese hombre que genera la agresión. "Me preguntaron si había visto a mi hija y yo no vi nada. Así son los violentos. A poner más atención y a los vecinos que dicen no me meto pero sí hay que meterse", finalizó.