Femicidio de Leila Rodríguez: Pacheco fue condenado a prisión perpetua

miércoles, 22 de julio de 2020 12:40

Inmutable, en tensa serenidad y callado. Así recibió Esteban Pacheco la sentencia a prisión perpetua por el femicidio de su expareja y mamá de su hija, Leila Rodríguez. El fallo fue transmitido por Zoom a medios periodísticos por decisión de los magistrados de la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional.

Pacheco recibió la sentencia por "homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género (artículo 80 inciso 1 del Código Penal)" en el Servicio Penitenciario Provincial, donde está detenido y deberá cumplir condena por matar a la joven, que fue hallada en un descampado de Ullum. El viernes 26 de julio pasado se cumplen 2 años desde aquel día en que se supo que falleció de dos puntazos en el pecho y dos en la espalda. Por ese entonces, la pequeña hija de la pareja tenía 3 años.

Pacheco, al momento de escuchar la sentencia.

Era la pena a la que aspiraba la familia de Leila, que incansablemente pidió justicia en este tiempo y siguió desde Tribunales las instancias del juicio. La sentencia fue avalada por los magistrados Maximiliano Blejman, Silvina Rosso de Balanza y Eugenio Barbera (presidente). El fiscal de Cámara, Dr. Daniel Galvani, y el querellante Marcelo Salinas (Defensor Oficial N.º 1), habían solicitado la misma pena. El defensor de Pacheco, Nicolas Fiorentino había pedido la absolución por el beneficio de la duda.

Hace una semana, comparecieron ante el juez, los padres de la víctima Rodolfo Rodríguez y Paula Morales. En diálogo con Diario La Provincia SJ, el papá de la víctima señaló que "cada día es peor para mí. Por mi trabajo pude hablar poco con ella. Recién declaré y me preguntaron por lo que ya había dicho cuando bajé de mi trabajo. Cuando lo hice, Leila ya no estaba. Mi familia, amigos y vecinos la buscaron y al llegar yo, ya ella estaba muerta".

Leila fue ultimada a puñaladas. A poco de cumplirse 2 años del hecho, su caso tuvo condena.

Sobre su paso por Tribunales, dijo que: "poco miré a Pacheco porque sino me iba a zarpar ante el micrófono. No quiero reaccionar así".

Bianca, la hermana de Leila destacó "estoy sorprendida por el apoyo diario que estamos recibiendo. Nunca me esperé que se movieran tan rápido todas las chicas. Estamos muy agradecidas ya que, gracias a su trabajo, ahora estamos en juicio. Es duro verlo (a Pacheco). No habla, no dice nada. Nos tiene mal. No se nota que quiera hablar. Es un maricón. Pero acá seguimos y estaremos firmes hasta que le den perpetua". Su pedido fue escuchado por la Justicia.

El próximo 5 de agosto, a las 12:30 hs. se conocerán los fundamentos del fallo.