Caso Tellechea: la Cámara de Mendoza rechazó el planteo de Casación de los procesados

martes, 21 de julio de 2020 09:20

En septiembre se cumplen 16 años de la desaparición de Raúl Tellechea y para esta ocasión la mirada y expectativa de su familia es otra a la de años anteriores. Es que se está a un paso de que se clausure la parte de instrucción y finalmente la causa se eleve a juicio. Después de que en marzo la Cámara Federal de Mendoza confirmara los procesamientos y que el grupo de procesados fuera a Casación, hace unos días la Cámara de Mendoza rechazó ese planteo de los imputados. De esta forma el juicio está cada vez más cerca.

Así lo confirmó el abogado de la familia, Conrado Suárez Jofré, quien explicó que "todos estos rechazos suman a una confirmación de procesamiento y adelantan lo que todos esperamos que es el juicio oral y público".

"Nunca hemos obtenido un dato concluyente. Siempre fue todo convergente. Nunca hubo un dato que marque el error en la línea de investigación o cómo se instruye la causa, en función de qué elementos. Nunca tuvimos datos concluyentes. Estamos delante de un delito de impunidad. Lo que hay en la causa es una prueba contundente en dejar culpabilidad en el encubrimiento", señaló el abogado en radio Sarmiento.

Suárez Jofré explicó que en todos estos años, incluso se solicitó "el testimonio de los jueces que intervinieron en el proceso y fue rechazado". Pero si la causa se eleva a juicio se buscará que "sean llamados". "Entendemos que un tribunal de juicio deberá llamarlos para poder conocer determinados hechos porque ellos fueron testigos privilegiados", resaltó.

La Desaparición Forzada es un delito que opera en el encubrimiento de otros delitos. El principal delito que sospecha la familia es el de homicidio pero al carecer del cuerpo de Raúl Tellechea no pueden expresarlo así. La caratula de Desaparición Forzada genera conductas para "desviar la información sobre el destino de una persona" y eso es lo que siente la familia que hubo en todos estos años.

"Hay personas que imputándoles una conducta en esta escena, sumamente comprometida, no pueden explicar por qué no tienen nada que ver con la ausencia de Tellechea. No pueden justificar su inocencia y el Estado debe comprobar su culpabilidad", subrayó y luego agregó: "entendemos que la elevación de juicio es en breve, a su vez tenemos la complicación de los juzgados por el aislamiento y los trabajos que no se pueden efectuar. Eso también complica y en esta situación recibimos despacho judiciales que son alentadores".

La familia Tellechea espera que la elevación a juicio se de entre este año y el que viene. Los procesados son el exjefe de Policía Miguel Francisco González, el excomisario Roberto Mario León, y los empleados de la Mutual Aurora Isabel Ahumada y Juan Marcelo Cachi.

En el 2017, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento contra cuatro exdirectivos de la Mutual (Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso) y un expolicía (Alberto "Lali" Flores).