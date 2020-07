Procesaron por homicidio doblemente agravado al novio de Celeste Luna

miércoles, 15 de julio de 2020 16:03

El 15 de noviembre pasado, Celeste Luna murió de un disparo en la cabeza en la Villa Hipódromo, Rawson. A 7 meses de aquel hecho sus padres llegaron este miércoles hasta Tribunales para pedir justicia y que se acelere el procesamiento contra el único imputado: su ex novio Matías Mallea.

Tras este reclamo, la familia fue notificada que salió el autoprocesamiento contra el ex policía con prisión preventiva y ahora él se deberá sentar en el banquillo imputado por Homicidio Agravado por el Vinculo y por Violencia de Género. Este jueves, las abogadas de la familia de Luna, Sandra Leveque y Natalia Varaza irán a firmar dicha notificación. La causa está en manos del Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Guillermo Adarvez.

El pasado 10 de marzo, Matías Mallea habló ante el juez y confesó que previo a dispararse el arma hubo una discusión y un forcejeo, pero que no recuerda bien qué ocurrió. Según indicaron fuentes judiciales, el joven, que recibe la defensa del abogado Fernando Bonomo, declaró que la noche anterior a la discusión había dejado el arma sobre la mesa de luz. Luego el día del hecho estaban con Celeste en el domicilio, que se cambió y fue a cambiar algo para su perrita. Al regresar, la chica lo increpó "por un teléfono que encontró en un papel" en su ropa.

De acuerdo a lo que Mallea declaró, eso motivó una discusión y ella sacó el arma y lo increpó diciendo que diga la verdad porque lo mata a él y luego se mata ella. En ese contexto habría comenzado el forcejeo, él tomó el arma con las dos manos para sacársela pero en ese momento se da el disparo y no recuerda nada más. Luego le expresó al juez que le había enseñado a Celeste a manipular el arma y que ella sabía usarla.

Este miércoles, los padres de Celeste Luna reclamaron en Tribunales para que se acelere la causa. "Entendemos que estamos en tiempo de pandemia pero supuestamente estaban trabajando puertas adentro pero no tenemos ninguna respuesta. Hoy al mediodía hace 7 meses que ella no está acá pero nosotros estamos, la familia está y queremos respuestas. Sigue preso pero queremos que salga pronto el juicio y pague por lo que le hizo a mi hija porque por su culpa ella no está acá", señaló Rosa, la mamá de Celeste.