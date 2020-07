Declaró la familia de Leila Rodríguez en el juicio por femicidio: "vamos por la perpetua para Pacheco"

miércoles, 15 de julio de 2020 11:56

Sigue adelante el juicio por el femicidio de Leila Rodríguez, que tiene a su expareja Esteban Pacheco como único imputado, y los padres de la joven mamá recibieron el apoyo de familiares de otras víctimas y movimientos sociales.

Este miércoles comparecieron ante el juez, Rodolfo Rodríguez y Paula Morales y ya lo hicieron sus hijos. En diálogo con Diario La Provincia SJ, el papá de la víctima señaló que "cada día es peor para mí. Por mi trabajo pude hablar poco con ella. Recién declaré y me preguntaron por lo que ya había dicho cuando bajé de mi trabajo. Cuando lo hice, Leila ya no estaba. Mi familia, amigos y vecinos la buscaron y al llegar yo, ya ella estaba muerta".

Sobre su paso por Tribunales, dijo que: "poco miré a Pacheco porque sino me iba a zarpar ante el micrófono. No quiero reaccionar así"

Bianca, la hermana de Leila destacó "estoy sorprendida por el apoyo diario que estamos recibiendo. Nunca me esperé que se movieran tan rápido todas las chicas. Estamos muy agradecidas ya que, gracias a su trabajo, ahora estamos en juicio. Es duro verlo (a Pacheco). No habla, no dice nada. Nos tiene mal. No se nota que quiera hablar. Es un maricón. Pero acá seguimos y estaremos firmes hasta que le den perpetua".