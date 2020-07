A un año de la muerte de la sanjuanina tras ligadura de trompas: "hay que seguir luchando"

martes, 14 de julio de 2020 20:50

Este 14 de julio se cumplió un año de la muerte de la sanjuanina Stella Maris Vega, la joven mamá que 3 meses después de dar a luz decidió someterse a una ligadura de trompas en la localidad rionegrina de General Roca, donde residía. Las complicaciones tras la cirugía le costaron la vida y su familia pide justicia. Víctor Álvarez, su viudo, señaló que le ha costado mucho transitar estos meses, por lo que no ha podido estar pendiente de lo que ocurre en Tribunales.

"Es triste pero hay que tirar para adelante. Me ha costado mucho sacar a los chicos adelante (tienen 6, 3 y 1 año) pero hay que seguir luchando", explicó Víctor al diario Río Negro. Aclaró que muchos familiares y amigos se han preocupado y lo ayudan con la crianza de los pequeños. "Fue difícil pero lo estamos sacando adelante", señaló acerca de su hijo menor, que era un bebé cuando Stella murió.

Sobre la causa penal a los cuatro médicos involucrados en la cirugía y posterior atención de Stella Maris: Alejandro Gomel, Sabrina Palmieri, Carolina Aguiar Sucha Souza y Gina Lorena Santiago Bolatti, prácticamente no ha tenido conocimiento. "Ahora tengo que ponerme a ver qué hizo este último abogado (Suárez Colman) porque la verdad no he tenido tiempo de ir a tribunales", explicó Víctor quien dijo que debe evaluar cómo está la parte penal y si el último de sus representantes legales llevó adelante alguna acción.

"Nunca pensé que a esta altura iba a tener que estar pendiente de la crianza de mis hijos y de las denuncias de los abogados", relató.

En redes sociales, le dedicó un sentido mensaje a Stella: "Escribo hoy (lunes), tal vez mañana que es el aniversario de que tu dejaste de SER no tenga las suficientes fuerzas. Solo decir gracias por haber compartido tu vida con la mía y agradecer a todas las personas que estuvieron en esta tragedia provocada por personas que tienen 0 humanidad, 0 remordimiento. Te amamos y te amaremos por siempre. P.D. es muy injusto de que no te permitieran disfrutar a tus hijos".

Acerca del estado de la causa, el medio reflejó que el fiscal Luciano Garrido dijo que la causa penal "sigue adelante" y el proceso sólo se ha visto retrasado por la pandemia y los tiempos que demanda un proceso de estas características cuando no hay personas detenidas. "Estamos en la etapa del control de acusación pero más allá de lo que suceda en la causa civil, el caso sigue adelante y vamos a llegar a juicio", remarcó.