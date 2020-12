Le pusieron una navaja en el cuello para robarle la bicicleta: "empezó a ahorcarme fuerte"

martes, 8 de diciembre de 2020 10:14

Un verdadero infierno sufrió una jovencita en la tarde de este lunes en Rawson, cuando circulaba con una amiga por calle Tacharet y Colonia Rodas. Ambas iban caminado con su bicicleta cuando fueron sorprendidos por un joven con un menor de edad en moto y frenaron su circulación.

"Iba un menor de edad, de 15 o 16 años, y otro mayor, de 19 o 20 años. Nosotras nos hicimos a una orilla pensando que ellos iban a pasar. Pero cuando nos hacemos a la orilla, frena la moto y se baja el menor. Fue tan rápido todo que no me dio tiempo de irme. Me agarró del cuello y tenía una navaja", relató la víctima a Diario La Provincia SJ.

La desesperación abordó a las dos amigas y el ladrón la agarró del cuello y empezó a apretárselo. "Me decía 'dame la bici,dame la bici, dale'. No sabía qué hacer. Estaba en shock y me quedé re dura hasta que me empieza a ahorcar más fuerte. Quise bajarme y darle la bici pero no podía porque estaba la moto. Me estaba agarrando el cuello. Entonces me agarra y me tira al piso", agregó la chica.

Estando en el suelo, el menor agarró la bicicleta, se la puso al hombro, se subió en la moto y se fueron. "Me levanté. Mire si tenía patente pero no tenía. Salió una señora y me preguntó si estaba bien y llamó al 911". finalizó.

La bicicleta es una Vairo de color negro con etiquetas verdes. Cualquier dato que se pueda aportar llamar al 2646259239.