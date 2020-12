Muerte de Melani Castro: denunciaron a la médica legista y al forense

martes, 29 de diciembre de 2020 15:41

A casi dos meses del fallecimiento de la joven Melani Castro, el caso sumó un nuevo capítulo. La familia de la joven de 20 años, que murió sin atención médica, radicó dos denuncias claves.

Una es en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública contra la médica legista que intervino el día que la chica falleció en su propia casa. La otra es contra el forense por el proceder con la autopsia el 1 de diciembre

Con el asesoramiento de la abogada María Filomena Noriega, la denuncia en la Subsecretaría de Inspección se realizó por haber colocado "posible covid" cuando no habían indicios de que así lo fuera. La chica no había tenido síntomas de coronavirus, no había sido hisopado y no existía algo que así lo indicara. Además "ante la duda de fallecimiento no hizo derivación a morgue".

Por otro lado, la denuncia también se radica contra el médico forense que estuvo a cargo de la autopsia en el cementerio, de una forma poco convencional: bajo un toldo al aire libre.

El resultado de la autopsia indicó que murió de una hemorragia intestinal y no coronavirus. Este diagnóstico podría haber sido advertido por los médicos un día antes de su muerte, cuando la chica fue a una clínica privada a hacerse atender y allí permaneció varias horas y se tuvo que retirar sin respuestas.