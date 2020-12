Esposa del hombre atropellado y muerto en Rawson: "quiero justicia, era un hombre excelente"

sábado, 26 de diciembre de 2020 11:52

"Era un hombre excelente". Con esas palabras, Carina Olmos definió a su marido, Pablo Fabio Bonilla (50), quien murió tras un accidente de tránsito el pasado jueves y el caso no trascendió públicamente.

El hombre había llevado a la hija a la parada de colectivo porque había empezado a trabajar en una heladería de Pocito y cuando se disponía a irse, fue embestido por un auto manejado presuntamente por una mujer policía. El siniestro vial ocurrió el 22 de diciembre en calle Mendoza y Perona, en Rawson, alrededor de las 16.30 horas. Producto del impacto, terminó internado en el Servicio de Urgencia del Hospital Rawson y murió 2 días después.

"Mi hija presenció todo", dijo con un nudo en la garganta Carina Olmos a Diario La Provincia SJ. Bonilla era padre de 3 hijos de 7, 18 y 20 años de edad y vivía de un emprendimiento de pizzas que armó con la familia.

"Mi marido estaba en la Mendoza del lado oeste, cruzó y ya había tomado Perona cuando vino una policía en su auto particular, lo chocó, le tocó la rueda de atrás y él golpeó su cabeza", recordó con gran dolor destacando que "no lo quisieron trasladar a Terapia Intensiva y estuvo 2 días en sala de urgencia, porque me dijeron que no había más nada que hacer".

Bonilla vivía en el barrio Bella Vista, en Rawson, y tras conocerse el desenlace los vecinos, amigos y familiares se volcaron a las redes sociales para despedirlo con gran dolor.

"Era un hombre excelente, si entra en las redes sociales se dará cuenta. Era muy querido por todos los vecinos. A todo lo malo le sacaba lo bueno, era luchador porque se dializaba. En el Cimac se hizo querer un montón. Los médicos y enfermeros no lo podían creer cuando murió", expresó.

Carina lamentó que no se hayan podido donar sus órganos como era el deseo de la familia: "Queríamos donar los órganos y nos dijeron que no se podían comunicar con Incucai y luego ya no había tiempo para hacerlo".

Ahora, la familia buscará un abogado para poder hacer una presentación en la justicia. Para ello dejará pasar unos días para vivir el duelo y así poder luego encarar todo lo que sea necesario pero con la entereza que eso necesita.