Choque fatal en Trinidad: esperan una prueba clave sobre el conductor que se fugó

jueves, 24 de diciembre de 2020 13:25

El pasado 20 de diciembre, un choque fatal en Trinidad se cobró la vida de un joven motociclista de 23 años. Se trata de Javier Martínez quien habría sido embestido por Mauricio Rojas de 44 años, a bordo de una camioneta tipo furgón, y que se dio a la fuga tras el impacto.

El trágico hecho ocurrió a las 4:45 horas en el interior del Barrio Teniente Silva, en calles Las Cañitas antes de Villagra, cerca de un reconocido club. Desde allí, la policía estableció una "ruta digital" para dar con el conductor que finalmente fue hallado y detenido en su domicilio.

Desde entonces se encuentra en prisión y en las últimas horas le realizaron el dosaje de alcohol en sangre para conocer si al momento del choque conducía en estado de ebriedad o no. En base a los resultados del análisis, es que los primeros días de la semana que viene sería llamado a declarar para conocer su versión sobre el hecho.

"Hasta el momento el caso está como homicidio simple y aún no tiene el agravante de no haberse quedado en el lugar cuando el choque ocurrió. Tampoco tiene otro agravante pero aún no falta conocer los resultados. Mi defendido me dijo que sintió un un golpe pero que no paró porque pensó que le iban a robar. Él quiere declarar y confío en su palabra", detalló Filomena Noriega, defensora de Rojas a Diario La Provincia SJ.

Operativo de búsqueda

Tras constatar el fallecimiento del joven y escuchar la versión de los testigos del siniestro vial, Policía de San Juan con intervención del Quinto Juzgado Correccional, comenzó una investigación para dar con el paradero del conductor. De esta forma, se estableció una "ruta digital" junto con personal del CISEM.

La ruta se labró mediante la revisión de las cámaras de las zonas aledañas al siniestro, a través de las grabaciones de los días previos, para tratar de establecer si por la zona circuló anteriormente con frecuencia un vehículo de las características aportadas. Tras la investigación se logró confirmar las sospechas. Además se contó con la colaboración de vecinos y testigos del lugar.

De esta forma, personal policial logró establecer el lugar donde se encontraba el conductor implicado en el hecho, por lo que se procedió a su traslado a Comisaría Tercera. Conjuntamente se trasladó el vehículo en el que circulaba, quedando vinculados a las actuaciones pertinentes de rigor.