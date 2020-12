Encontraron la chica que era intensamente buscada en Rawson

miércoles, 23 de diciembre de 2020 18:24

En las últimas horas se inició un importante operativo para localizar una joven que salió e su casa en Rawson y no volvió. La chica, Florencia Olivares, había sido vista por última vez el 22 de diciembre y su familia estaba desesperada. Por eso recurrieron a la Subcomisaría Cipoletti para pedir ayuda para localizarla.

A partir de que no se encontraba ningún rastro de la chica, se empezó un operativo de rastrillaje por parte del personal de División Canes y Montada (Cabo 1 Aguilera Miguel, Cabo 1 Arbo Héctor, Cabo Mancilla Juan. Agente Carrizo Claudia, Agente Martín Luciana y can “Apolo”) a cargo de Of. Inspector Jorge Córdoba.

Gracias a los datos obtenidos por averiguaciones policiales y la utilización de una prenda de la chica, otorgada a los efectivos por parte de su madre; es que se logró dar con el paradero de ella.

Según informaron desde Relaciones Policiales, se encontraba en el interior de Barrio Costa Canal II departamento Capital. Tras encontrarla fue trasladada a sede de subcomisaria Cipoletti, donde continúan los trámites legales correspondientes.

Cabe destacar que desde diciembre de este año, por primera vez en 46 años la División Canes y Montada, cuenta con personal femenino trabajando y ésta fue el primer procedimiento.