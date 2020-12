Su hijo fue asesinado en Rivadavia y pide justicia: "el dolor lo tendré toda mi vida"

miércoles, 2 de diciembre de 2020 22:08

El 2 de agosto pasado, la vida de Braian Chávez quedó truncada a los 16 años de edad por unas zapatillas. El joven vivía en Marquesado y ese día en la madrugada se encontraba con unos amigos cuando fue sorprendido y asesinado. A 4 meses del crimen, su madre, hermanos y amigos marcharon para pedir justicia hasta Tribunales con todo el dolor y con la esperanza que la causa llegue a juicio cuanto antes.

"Hoy se cumplen 4 meses, ya escuché que los jueces y fiscales están pidiendo vacaciones cuando tendrían que estar trabajando para que sea más rápido el procedimiento sobre el crimen de mi hijo. No voy a descansar. Ésta no es la primera ni última marcha que voy a hacer. Yo no voy a tener vacaciones, voy a tener este dolor toda mi vida", comenzó expresando Lidia Chávez a Diario La Provincia SJ.

Aferrada a un cuadro y sus recuerdos, la mujer se mostró compungida pero rodeada de los seres queridos que la contuvieron y le dieron fuerza para luchar. De un lado tenía a sus hijos y hermanos de Braian. Al otro lado a los amigos que con bombos se hacían escuchar en la plaza Aberastain para que los cuatro detenidos (entre ellos el menor de edad) sigan presos hasta que lleguen a juicio y sean condenados.

"Voy a seguir luchando para que los que asesinaron a mi hijo, paguen y no salgan. Fue un asesinato, mi hijo no se merecía tal crimen por unas zapatillas que ni siquiera eran robadas. Mi hijo no se merecía lo que le hicieron", expresó la mujer con lágrimas en los ojos.

Lidia contó que la última vez que vio a su hijo fue el 1 de agosto en la noche. El chico le fue a pedirle permiso para juntarse con unos amigos a la vuelta de su casa. "Estuvo ahí hasta las 5.30 y a las 6 de la mañana escucho que me llaman, empiezan a los gritos. A mi hijo le decía Chatarra y me llamaban diciendo que se había caído. Cuando salí a su auxilio, lo único que le pregunté es qué le había pasado, pensé que tenía una convulsión, que había tomado algo. Nunca pensé que mi hijo estaba muerto", agregó.

Sin embargo en el momento que ella estuvo ahí y trató de asistirlo, su hijo ya había fallecido. No tenía a simple vista la herida de arma blanca sin embargo fue letal casi de manera inmediata.

"Ya estaba muerto mi hijo, lo auxilié lo que más pude, nunca pensé que había sido apuñalado porque no tenía sangre. Eso también fue una puñalada para mi. Ésa fue la última vez que me despedí de mi hijo. Estábamos en pandemia y no pude despedirlo como se merecía. Solo me queda esto, el recuerdo, lo que él me pide que haga. Solo dolor, todos los días no duermo, no vivo, no ando bien de salud, trato de ser fuerte para que él tenga justicia", dijo con lágrimas en los ojos.

Este mes de diciembre será muy duro para ella y la familia. Es que son las fiestas de Navidad y Año Nuevo y la herida por la partida nublan la posibilidad de festejar algo.

"Ya no hay fiestas, él era el fiestero, el de la alegría de todos. No pienso ni gasto en nada de eso, ya nada es lo mismo, una mesa que falta una silla, falta un plato, que no se puede compartir de la misma manera. Siempre digo que no me dejó sola. Están los amigos de mi hijo y toda mi familia con quien siempre vamos a pedir justicia para que él descanse en paz", puntualizó.

Actualmente la causa tiene 4 imputados: Facundo Leiva, Diego Franco, María Tapia y un menor de edad. Los 3 primeros están en el Servicio Penitenciario Provincial. El menor de edad sigue en el Internado de Menores. Si bien la mujer había pedido prisión domiciliaria, la misma fue denegada por el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción.

"Hasta acá se está trabajando en la justicia. No quiero que estos meses de vacaciones queden en la nada. Tengo la esperanza de que estén encerrado hasta el juicio. Algunos dicen que todo esto demorará 2 años pero yo quiero pronto, como quiero que descanse mi hijo quiero descansar yo. No son días ni noches. Quiero salir adelante por mis hijos que me quedan porque ellos también sufren. Seguir llevando el luto hasta el día que Dios me llame al lado de él y no me queda más", finalizó la mujer que es madre de 8 hijos y que pese a que Braian ya no está físicamente con ella, sigue estando en el corazón: "él sigue vivo en cada uno. Eso me da la esperanza de que siga luchando por la vida".