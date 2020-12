Danilo y Juan, los "ángeles" que recordarán la tragedia de Chimbas

jueves, 17 de diciembre de 2020 19:52

Chimbas tiene su primer cartel de concientización vial en el lugar en el que ocurrió el brutal choque le costó la vida a Ángel Danilo Castillo Rodas de 14 años, y Juan Carlos Oviedo de 62, quienes eran trasladados para diálisis en una ambulancia. La tragedia tuvo lugar en calle 25 de Mayo y Díaz, el 28 de junio de 2019 y el otro auto involucrado era conducido por Rodrigo Díaz, que fue sobreseído por la justicia.

En el marco de su campaña, "Familias del dolor y la esperanza" colocó el cartel con el ángel que los caracteriza y los nombres de ambos, que luchaban por salir adelante de sus problemas de salud. Con ello, buscan generar conciencia acerca de lo que implica una muerte en un siniestro vial, lo que las familias sufren tanto en sus vidas personales como en la búsqueda de justicia y sobre todo, apuntan a que no se olvide lo ocurrido.

"Ojalá no hubiera nunca más otro caso Danilo. Es un recuerdo de todos los días el que llevo, soportando y tratando de vivir de la mejor forma. Llevo en la memoria las cosas buenas que hizo Danilo, no me quedan palabras", expresó Jorge, el papá de Danilo a Diario La Provincia SJ en ocasión de pedir justicia por la muerte de su hijo.

Aquel 28 de junio de la tragedia, Jorge venía en la ambulancia acompañando a su hijo que debía someterse a diálisis. Aquella mañana temprano abordaron la movilidad, como todos los lunes, para ir de Zonda al hospital Rawson. En el camino subió Juan Oviedo y camino al nosocomio tuvieron el accidente. Producto del impacto y vuelco, Jorge quedó internado varios días y debió someterse a diferentes intervenciones quirúrgicas.

"Estamos muy mal, personalmente siento odio, bronca y mucho dolor. ¿Qué clase de justicia es la que tenemos? sentimos que directamente no hay justicia, ¿Quién es este hombre para que salga en libertad? no mató a una persona, mató a dos", dijo por su parte, Emilia Oviedo, hermana de Juan, a este diario.

"No sé si él va a poder dormir tranquilo (sobre el joven involucrado en el choque), nosotros no podemos, no encontramos paz pensando en la forma en la que murió mi hermano. Pedimos justicia", admitió Emilia.

La justicia, en tanto, tomó su determinación. El pasado 2 de diciembre, el Cuarto Juzgado Correccional notificó a la abogada Filomena Noriega que su defendido Fernando Rodrigo Díaz había sido sobreseído de la causa. El sobreseimiento es por la imputación de los delitos Homicidio Culposo Agravado por el Número de Víctimas (art. 84 bis del Código Penal), en perjuicio de Ángel Danilo Castillo Rodas y Juan Carlos Oviedo; y Lesiones Culposas (art. 94 del CP) en perjuicio de Jorge Antonio Castillo.

Fernando Rodrigo Díaz estuvo alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde aquel entonces y este miércoles quedó en libertad.