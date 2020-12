Hermana del ullunero muerto: "mis padres están destrozados pero haremos una marcha por justicia"

martes, 15 de diciembre de 2020 11:00

Destrozados. Así están los padres de Jorge Cortez, el hombre de 40 años que falleció tras sufrir una herida en el pecho provocada por un elemento corto-punzante coincidente con un cuchillo. Producto de esto, su mujer Esther Villalobo quedó detenida.

La familia del hombre oriundo de Ullum pide justicia y asegura que era "una persona tranquila, muy respetuoso, para nada violento". "Van a decir que ella sufrió violencia y van a inventar cosas que no son. Sabemos lo que era y toda la gente, vecinos de allá, de donde vivía antes, compañeros de trabajo, de la escuela, gente mayor, a quien pregunten le van a decir que era buena persona", explicó Juana Cortéz, hermana de Jorge, a Diario La Provincia SJ.

Jorge era el mayor de 5 hermanos, trabajaba en la finca La Martina, en la viña y "le encantaba ir al campo, a pescar y hacer artesanías con alambre, con madera y con goma". Además iba a una Complementaria para estudiar y ya se había recibido de cocina y estudiaba carpintería. Y precisamente de la mano de los profesores de esa escuela es que nació el pedido de una marcha que la familia tomó como posta para realizarla el viernes que viene.

"Con el dolor no pensábamos hacer marcha y este domingo ellos nos dijeron que no bajemos los brazos", agregó la mujer quien destacó que desde la policía y justicia no le han querido "decir nada hasta que tengan en claro cómo fue".

Juana recordó el duro momento que fue cuando se enteraron que había ocurrido algo en la casa de su hermano y cuando llegaron encontraron personal policial desplegándose en la vivienda de él. "Cuando llegamos nos dijeron que había habido una pelea por violencia de género. No me dijeron más nada, me tomaron los datos por si me llamaban más, y nos fuimos a la casa. Cuando me voy, me baño por si tengo que cuidarlo al hospital", explicó.

En ese momento, viendo las redes sociales de los diarios locales se enteró que un hombre de 40 años había ingresado al CIC de Villa Ibáñez con una herida en el pecho y que había sido trasladado al hospital Marcial Quiroga, donde luego murió.

"Ahí se me vino el mundo abajo. Le llamo a mis primas que estaban con mi mamá y les digo que le digan a mi mamá que había pasado algo y que fuera a la policía a preguntar. Entonces mis padres van para allá y cuando preguntan, sale una chica y le dice que lo sentía mucho", expresó con la voz entrecortada por solo traer a la memoria el momento.

Juana recordó a Jorge como un hombre siempre riendo y de buen humor, que todos los días iba a ver a su mamá para desayunar con ella. "El jueves en la tarde hablé con él y habíamos quedado de ir el sábado a hacer las compras", lamentó la joven.

La familia Cortéz contó que a Esther Villalobo la conocen poco porque ella no iba a visitarlos. "Ella no venía a mi casa, en 5 años y fue solo 3 o 4 veces", aseguró confesando que nunca vieron que la pareja tuviera problemas de violencia.

Para pedir justicia, se organizó una marcha para el viernes a las 19 horas con concentración en barrio Plaza San Martín. Desde allí marcharán hasta calle Vicente Grismal. Para más adelante quieren hacer otra marcha pero movilizándose al centro.

"Mi papá está destrozado, él se esconde no quiere salir. Mi mamá también está destrozada pero con fuerza para salir y pedir justicia", finalizó.