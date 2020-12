Caso Cristian Santos: la familia del joven no descarta una conexión con una red de trata

domingo, 13 de diciembre de 2020 12:13

Virginia Roquier no baja los brazos en la búsqueda de su hijo Cristian Santos, tras desaparecer el 10 de abril de 2018 sin dejar rastros claros. Al joven se lo vio por última vez tomar un colectivo de larga distancia en la Terminal de Ómnibus con destino a Mendoza, tras una consulta en el Hospital Rawson. Desde entonces, los datos que fueron surgiendo revelan indicios pero lo cierto es que él no se volvió a comunicar.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Virginia detalló que en pandemia todo fue más difícil en la búsqueda presencial y fueron los mensajes en las redes sociales los que le dieron algunas pistas. "Tres personas coincidieron en que mi hijo está vestido de mujer y supuestamente vive en Mendoza. Aportaron que estaría prostituyéndose y que se habría sometido a cirugías para tener cuerpo de mujer. Estaría en un grupo u organización que a los chicos que querían transformar su cuerpo, podían hacerlo y después, "pagar" a través de la prostitución. Con esos datos que le pasé a la Policía de Mendoza, habrían averiguado y desestimaron los dichos de esas personas; que todo era negativo".

Virginia habla en potencial ya que, por la pandemia y sus restricciones y al ser persona de riesgo, no pudo viajar a la vecina provincia. "No he podido comprobar que mi hijo está en las calles. Ellos (la policía) me dicen que esa organización no lo tiene a Cristian pero yo dudo que hayan hecho algo. Es más, ya van a hacer tres años que sigo peleando que me faciliten las imágenes de las cámaras de la terminal de Mendoza. Ahora, ya es una pérdida de tiempo seguir pidiéndolas ya que supe que cada 4 meses cambian las cámaras. Nunca sabré si él llegó allí y se bajó o no del colectivo".

Tanto en la justicia como en la investigación policial no hubo novedades en estos meses. "Si voy al juzgado, los movimientos que hay se relacionan con las averiguaciones que la Policía hace en base a datos que yo les paso. Y en Neuquén se descubrieron tres lugares en los que tenían mujeres y niños en una red de trata; en Salta y en Mendoza, también. Me alerté y me comuniqué con Búsqueda de personas de la Policía de San Juan para que se pusieran en contacto con la policía de esas provincias y averiguaran algo. Si las personas que liberaron sabían algo o mi hijo estaba entre ellas. No hubo respuestas positivas y mi duda está", destacó Virginia.

En sus averiguaciones, a la mamá de Cristian le comentaron que su nueva identidad es Sofía y su apellido, León. "Ese apellido se corresponde con la organización que los maneja; es lo que me enteré en mi búsqueda. Hay muchas Sofías León; hay muchas Sofías además entre las chicas trans. A San Juan llegó una de ellas y pude tener contacto con un grupo de personas gays, lesbianas, trans al ir a la zona roja. Pude charlar y preguntar por mi hijo y me respondieron sin problemas, ya que estaba invadiendo su lugar de trabajo. Hablé con la Sofía que llegó a San Juan y si bien se transforman con maquillaje, no era mi hijo. Como mamá conozco la forma de hablar y de expresarse de Cristian y sus gestos. Es muy demostrativo al comunicarse y descarté que fuera él. En San Juan no está", manifestó.

En Neuquén, provincia de la que es oriunda Virginia, familiares hicieron tres marchas pidiendo que se lo busque. Ella también pidió ayuda en los canales de TV nacionales para visibilizar el caso aunque no tuvo repercusión. "Me manejo entre San Juan, Mendoza y Neuquén, provincias entre las que él pudo haberse movilizado. Si es verdad que está en Mendoza, se necesita que la Policía haga una investigación profunda. Pero no lo hacen. A la Policía sanjuanina también les pasé las capturas de información sobre que se desbarataron redes de trata en tres provincias para que averiguaran por mi hijo. No se movilizan por iniciativa propia", resaltó.

Virginia no deja de averiguar datos y recibe mensajes permanentemente por redes sociales y hasta se contactó con familias que buscan también a seres queridos. En esa red solidaria se van dando una mano y comparten fotos de Cristian y otros chicos que están lejos de su hogar.

"Espero y rezo a Dios que él vuelva o tenga una señal de algo para seguir en su búsqueda. Mi instinto de madre me dice que está vivo y lamentablemente tengo que esperar y no desesperar. Tengo apoyo psicológico y psiquiátrico para ser fuerte y no desmoronarme por mis otros dos hijos. Con estar en cama, deprimiéndome no voy a hallar a Cristian. Me pone mal no poder averiguar si los datos son verdad. Siempre lo busco con vida y si le pasó algo malo, espero saberlo pronto y tratar este dolor tan profundo y si no, poder saber dónde está", sentenció.