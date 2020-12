El dolor que no cesa por la doble tragedia en San Martín: "apagaron la luz en nuestras vidas"

jueves, 10 de diciembre de 2020 18:08

El 9 de diciembre de 2018, la vida de las familias de 6 personas cambiaron radicalmente. Un conductor en estado de ebriedad los atropelló cuando caminaban por la banquina en calle Godoy Cruz, a metros de Cortínez, en el departamento San Martín y murieron un adolescente y un bebé de 2 años. Por el hecho fue condenado a Rafael Nicolás Castro a cuatro años y tres meses de prisión, además de nueve años de inhabilitación para conducir.

La familia de las víctimas Jonathan Jofré (15 años) y Tiziano Ibazeta Jofré aguardan la definición de la Justicia tras la presentación de un recurso de casación para que se revise la pena y se recrudezca a la máxima para homicidio culposo que es de 6 años. Este viernes, homenajearon a sus seres queridos en el lugar del brutal choque con uno de los carteles viales con el ángel de la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza".

Silvia Funes, mamá de Jonathan y abuela del bebé, expresó que: "aún no me lo puedo imaginar todavía, tampoco encuentro explicación y me sigo preguntando: ¿por qué?; ¿por qué Dios mío, te llevaste gran parte de mi vida? Me arrancaste dos angelitos que recién estaban comenzando a vivir, dos personitas que no supieron lo que es la maldad".

Conmovida, recordó: "mi hijo Joni sólo tenía sueños y metas por cumplir. Fue un niño que jamás tuve quejas, reproches, ni siquiera un mal comentario. Estudiaba, trabajaba, hacía deportes y solo pensaba en crecer como persona haciendo el bien porque en su corazón nunca hubo maldad. Mi Tizi, el sol de mi vida, mi gran amor por dos, y digo así porque con su llegada a este mundo, alivió un poquito el dolor de no tenerlo a su hermanito Yuthiel"

Siguió en su pedido de justicia: "Rafael Castro hace dos años que destrozó a mi familia. Nada en nuestras vidas será como antes y mi paz la encontraré en la justicia. Apagaron la luz en nuestras vidas".

Juicio, sentencia y polémica

En julio de 2019, Rafael Nicolás Castro fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, además de 9 años de inhabilitación para conducir por la tragedia y muerte de dos personas en San Martín, el pasado diciembre cuando conducía con exceso de alcohol en sangre.

Ante la condena, familiares manifestaron en la puerta de Tribunales mientras la Jueza Rossó de Balanza hizo lectura de la sentencia correspondiente al juicio abreviado. En este escenario, la letrada habló con Diario La Provincia SJ y explicó los motivos de la pena.

"Cadena perpetua que es el pedido de la familia no puedo darle a Castro ya que el delito del cual se lo acusa, por Ley no le corresponde esa cantidad de años. Se trata de un delito culposo frente al volante y aunque el daño ocasionado fue grande, a los familiares, la pena máxima que le correspondía es de 6 años de prisión", explicó la letrada.

"La pena que le dimos es alta, incluso la más alta que se ha dado en San Juan en personas que cometieron delitos frente al volante. Si se trata de un delito simple sí corresponderían muchos más años, pero es delito culposo y los cuatro años y seis meses están contemplados de acuerdo a las evaluaciones llevadas a cabo en el proceso, a partir de las pruebas presentadas por Fiscalía".

En este caso y atendiendo a la explicación, la familia Jofré sentenció que exigirían el recurso de casación para levantar la pena al culpable de la muerte del pequeño Tiziano de 2 años y de Jonathan de 11.

El caso

En diciembre de 2018, el hecho conmocionó a San Juan y enlutó a la familia Jofré que se dirigía a participar de la fiesta de la Virgen, en San Martín. Ese día, cuando la madre, su pequeño hijo y sus hermanos caminaban por la calle, Rafael Nicolás Castro quien conducía con 1,85º de alcohol en sangre, los embistió y como resultado el bebé y su tío de 15 años murieron.

El resto de los integrantes de la familia debieron quedar internados en estado grave, entre ellos la mamá de los chicos quien después de meses despertó y quedó con secuelas psicológicas. El resto de las víctimas continúan con estado hasta la actualidad, en estado delicado de salud.