Dolor en La Bebida: el joven murió cuando iba a trabajar y la familia pide que se investigue qué pasó

martes, 1 de diciembre de 2020 00:00

Emanuel Alexander Pastran Guevara tenía 24 años y una vida llena de sueños. Estaba feliz porque hacía poco había empezado a trabajar en la cosecha de ajo y ya proyectaba una vida familiar con su mujer. Sin embargo, en la siesta de este lunes murió en un accidente que ahora es investigado con intervención del 3º Juzgado Correccional.

El joven tenía 6 hermanos y era oriundo del Lote Hogar 27. Pero desde hacía un tiempo vivía con su mujer en la casa de la madre de ella. Este lunes salió de allí, en su moto 110cc alrededor de las 12.30 para ir a trabajar y terminó encontrando la muerte en calle Pellegrini entre José Clemente y Yornet, en la localidad de La Bebida a la altura del camping UDAP.

"Para mi no se desvaneció, él salió bien de mi casa. Se levantó y me dijo que iba a trabajar. Me dijo también que iba a venir a la noche, cuando saliera de trabajar. Pero luego vinieron a avisarme unos chicos de la vuelta de la casa de mi mamá que el 'Pollo' había tenido un accidente. No chocó contra ningún eucalipto. Lo ví al cuerpo y estaba en la cuneta", explicó Yamila Elizondo a Diario La Provincia SJ.

A partir de lo ocurrido la familia tiene un mar de dudas sobre qué ocurrió. Por eso es que piden que "se investigue bien lo que ocurrió, porque nadie vio nada" y el dolor es muy grande.

"Soy la única que vio el cuerpo, ni siquiera su familia pudieron ver el cuerpo porque ahí no más lo levantaron. Unos amigos de mi hermano reconocieron la moto de él y fueron a avisarme. No pensábamos que era él porque había salido hacía una hora y media y yo ya lo hacía en el trabajo", contó la joven.

Alexander era un chico "re simpático" y "muy buena persona", de acuerdo a lo indicado por la chica. "Se quedaba sin trabajo y buscaba lo que saliera. Estaba contento porque hacía un mes empezó a trabajar en blanco en el ajo", destacó.

Por su parte, la hermana de "El Pollo", Romina Guevara, se mostró quebrada del dolor que sentía. Duda que se haya desvanecido y pide a la justicia que investigue si otro vehículo lo encerró y generó esto. El mayor dolor es que el último adiós deberá ser corto y a cajón cerrado por el contexto de la pandemia, más allá que él no murió de coronavirus.