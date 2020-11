Más de un año sin Braian Ponce: "a mi hijo lo mataron y todo quedó en el olvido"

domingo, 8 de noviembre de 2020 11:28

Ya pasó más de un año de la trágica muerte de Braian Ponce, un joven de solo 17 años que guiaba su moto y tras un siniestro vial perdió la vida al quedar en grave estado. Un efectivo de Bomberos de la Policía de San Juan fue investigado por presuntamente haberlo atropellado y abandonado pero no fue procesado y la familia de la víctima no quiere bajar los brazos.

"El abogado que hasta el momento nos representa nos dijo que todo estaba listo para que fuera procesado pero el hombre de apellido Casivar sigue trabajando y haciendo su vida. A los días, el letrado nos dijo que todo se cayó y que el caso de mi hijo va rumbo a quedar en la nada. ¿Cómo puede ser? Nosotros estamos muertos en vida", dijo Eliana Ortiz, entre lágrimas, a Diario La Provincia SJ.

La mujer destacó que "hablamos con el juez del Cuarto Juzgado Correccional, el Dr. Juan Pablo Ortega y nos dijo que necesitaba más pruebas contra el sospechoso. Hay todo tipo de pruebas, de testimonios que lo vieron huir del lugar. Quedó pendiente una pericia a la moto que iban a hacer enviándola a Córdoba. Me da muchísima rabia e impotencia. Después del velorio de mi hijo, todo quedó en el olvido. Nos mataron a Braian. ¿Por qué a él? ¡Tanta injusticia! Lo atropelló y lo dejó tirado como un perro. Nos quieren hacer creer que mi hijo se fue contra la banquina pero eso no nos cierra".

Además, agregó que el sospechoso "dio tres versiones distintas en sus declaraciones: en una, que vio que una moto y un auto venían detrás de él; después que pasó por el lugar y no sintió nada y al último, que vio la moto tirada pero no a una persona. Él fue formado para salvar vidas. Se tendría que haber parado y asistido a mi hijo y no lo hizo". El bombero tampoco se comunicó con ellos en este tiempo.

"Ha sido un año tan malo y doloroso. Estoy con tratamiento psiquiátrico ya que no puedo entender lo que nos pasó y el dolor y la necesidad de justicia son muy grandes. Sospechamos que algo hay detrás de esto. Estamos con mucha angustia y cada día pesa más la ausencia de Braian. Mi hijo manejaba bien y el dosaje dio que no había tomado alcohol ni ninguna sustancia prohibida. Él se merece justicia".

El caso

La madrugada del 13 de octubre de 2019, Braian había estado festejando el cumpleaños de la hija de un vecino y alrededor de las 6 de la mañana decidió volver a casa. Cuando circulaba en su moto 150 cc por calle Salvador María del Carril y Jujuy, en Rawson, sufrió el siniestro vial que dos días después le costó la vida.

Niños que fueron testigos aseguraron que sintieron el estruendo y cuando salieron vieron un auto "tuneado" con vidrios polarizados que pasaba por ahí y no detenía su paso a pesar de que el joven estaba tirado en la calle. Un día después del siniestro vial, un policía que cumple funciones de bombero, de apellido Casibar, se presentó en Comisaría 6ta indicando que su auto era parecido al difundido pero que él no tenía nada que ver.

Quedó detenido y luego se le hizo peritaje al auto. Casibar declaró ante el juez y contó su versión de cómo fueron los hechos. Según lo explicado, él iba manejando su auto 306 en el barrio Neuquén cuando vio por el espejo retrovisor que venía detrás una moto 150cc y otro auto detrás. Como tenía que llegar al Cuartel de Bomberos dobló y los perdió de vista. Luego se enteró que había habido un siniestro vial en ese lugar minutos después.

Quedó en libertad; después se hizo la inspección ocular por orden de la Justicia y no hubo ningún avance más.