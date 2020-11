Chocaron dos autos en pleno centro y uno terminó impactando contra el semáforo

viernes, 6 de noviembre de 2020 13:47

Un violento siniestro vial se dio en la mañana de este viernes en pleno eje céntrico. Un auto Renault Fluence chocó con un Renault 12 y como consecuencia, terminó impactando contra el semáforo.

Según indicó un testigo, el siniestro ocurrió en avenida Rioja y Mitre y no hubo que lamentar heridos de gravedad. El Renault Fluence circulaba de norte a sur por avenida Rioja y en el cruce chocó con el Renault 12 que iba de oeste a este. No se sabe cuál no respetó el semáforo y por eso es motivo de investigación.

El auto último modelo iba conducido por una mujer de aproximadamente 30 años de edad mientras que el otro vehículo iba dirigido por un hombre. Ninguno de los dos resultó herido.

Intervino personal de la Comisaría Tercera.