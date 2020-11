Dolor por la muerte de una chica en Rawson: "murió en los brazos del padre"

miércoles, 4 de noviembre de 2020 23:19

El dolor que sienten no tiene palabras. Melani Castro tenía 18 años de edad y toda una vida por delante. Estaba terminando la secundaria y tiene miles de sueños por delante. Sin embargo, el martes murió y dejó un gran vacío en la familia que, según explicaron, ni siquiera pudieron darle el último adiós en la cochería ni el cementerio por el protocolo coronavirus. Es que el parte de defunción indicó que era por un paro cardio-respiratorio y al momento de llevar el cuerpo le dijeron que era por "posible covid-19".

"Melani hacía una semana que estaba con su periodo, con muchísimos dolores de ovarios, eran síntomas ginecológicos. Mi hermana la llevó a la clínica, a las 11 de la mañana ingresa y se hicieron las 00 y nunca la atendieron. Todo ese tiempo la niña estuvo en una silla", comenzó explicando Mónica Castañón, tía de la chica a Diario La Provincia SJ.

La joven estaba acompañada por su mamá y cansada de esperar le pidió que la llevara a la casa porque no se sentía bien. Sin poder ser atendida por algún médico volvieron a la casa y su cuadro se agravó. En la mañana se sentía más mal y llamaron a la ambulancia pero nunca fue a la vivienda.

"Llegó el papá de trabajar en la siesta y salió afuera a pedir ayuda. Pasó un patrullero y les pide por favor que la auxilien pero le dijeron que no podían llevarla. La niña ya estaba mal, mal. Empezaron a llamar a la ambulancia pero cuando llegaron ya había fallecido", lamentó Mónica.

En ese tiempo, vivieron una escena muy dolorosa. Es que la chica se sentía muy mal y no había comido nada. Por eso se fue a acostar pero en la cama manifestó más dolores y cuando el padre la levantó se desvaneció. Terminó muriendo en sus brazos.

"Le dolían mucho los ovarios. Le dijo al padre que no podía respirar. Cuando la van a sacar se desvance en los brazos de él. Murió a las 16 horas y a las 23 horas recién levantaron el cuerpo. En el acta de defunción le pusieron paro cardio-respiratorio y nos dijeron que era por posible covid pero no creemos que fuera así porque si fuera posible covid hubieran aislado a todos, no hubieran permitido que la gente se acercara. Hay muchas contradicciones", señaló la tía.

Castañón explicó que al cuerpo se lo llevaron a las 23 horas en un plástico aislante a la cochería municipal y no dejaron velarla ni despedirla en el cementerio. No dejaron que fuera a nicho sino a tierra.

"Era una niña totalmente sana, era la mayor de 4 hermanas. Había cumplido recién 18 años y hacía el secundario en la EPET N°3. Hacía una semana que venía con su periodo y si la hubieran atendido estaría internada, tratada y no bajo tierra", finalizó la tía con mucha impotencia.

Este jueves harán la denuncia policial de la mano de la abogada Filomena Noriega para que le hagan una autopsia para conocer la causa de la muerte y así posteriormente elevar una posible denuncia contra la clínica.